Миллионы россиян лишат бесплатной медицины
В Министерстве здравоохранения России подтвердили, что ведется проработка вопроса о лишении безработных и самозанятых граждан бесплатного доступа к использованию полисов ОМС. В ведомстве уточнили, что инициатива исходит от Фонда обязательного медицинского страхования. Также учитывались предложения Счетной палаты, Совета Федерации и Госдумы. В нижней палате парламента подчеркнули, что не поддерживают эту идею.
В Минздраве пояснили, что поправки затронут тех, за кого работодатель не делает страховые взносы. Детей, пенсионеров, студентов и вставших на регистрацию безработных мера не коснется: за них взносы платятся из бюджетных средств. В ведомстве отметили, что по тем или иным причинам взносы не платят порядка 12 миллионов граждан.
Чиновники из Минздрава уверены, что подобные нововведения помогут сэкономить бюджет. Однако некоторые эксперты считают, что изменения только увеличат расходы в каждом конкретном случае, ведь лишенным бесплатного полиса ОМС будет доступна только скорая помощь.
"Человека, которому можно было бы помочь сравнительно дешево на амбулаторном этапе, будут спасать экстренно в стационарах, делать дорогие операции, реанимации и так далее. В худшем случае человек станет инвалидом, за которого государство будет платить втридорога, вместо того чтобы его сразу пролечить. И он бы еще работал при этом", – цитирует газета "Известия" главу Лиги защитников пациентов Александра Саверского.
По словам председателя независимого профсоюза работников скорой помощи Дмитрия Белякова, стоимость вызова бригады колеблется от двух до шести тысяч рублей в зависимости от региона. Амбулаторный визит к терапевту по полису ОМС в среднем обходится в 200 рублей.
Отметим, на официальной странице Министерства здравоохранения России появилось опровержение информации о намерении лишить бесплатных полисов ОМС безработных и самозанятых граждан. "Ликвидации такой базовой социальной гарантии как право на бесплатную медицинскую помощь в рамках ОМС не предусмотрено ни в одном из готовящихся законопроектов или нормативных актов", – говорится в комментарии ведомства.
"Это неизменная и согласованная позиция МЗ и ФОМС: Конституция России гарантирует право на бесплатную медицинскую помощь всем гражданам нашей страны без различия работают они или нет. Любые совершенствования системы ОМС основываются на этом положении и не предполагают какого-либо снижения объема прав на бесплатную медицинскую помощь", – подчеркнули в Минздраве.
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