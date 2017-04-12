Миллионы россиян лишат бесплатной медицины

В докладе Министерства здравоохранения об итогах работы ведомства за 2016 год и планах на 2017-й предлагается лишить бесплатных полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) безработных и самозанятых граждан. Чиновники считают, что такой подход поможет сэкономить бюджетные средства.

В Министерстве здравоохранения России подтвердили, что ведется проработка вопроса о лишении безработных и самозанятых граждан бесплатного доступа к использованию полисов ОМС. В ведомстве уточнили, что инициатива исходит от Фонда обязательного медицинского страхования. Также учитывались предложения Счетной палаты, Совета Федерации и Госдумы. В нижней палате парламента подчеркнули, что не поддерживают эту идею.

В Минздраве пояснили, что поправки затронут тех, за кого работодатель не делает страховые взносы. Детей, пенсионеров, студентов и вставших на регистрацию безработных мера не коснется: за них взносы платятся из бюджетных средств. В ведомстве отметили, что по тем или иным причинам взносы не платят порядка 12 миллионов граждан.

Чиновники из Минздрава уверены, что подобные нововведения помогут сэкономить бюджет. Однако некоторые эксперты считают, что изменения только увеличат расходы в каждом конкретном случае, ведь лишенным бесплатного полиса ОМС будет доступна только скорая помощь.

"Человека, которому можно было бы помочь сравнительно дешево на амбулаторном этапе, будут спасать экстренно в стационарах, делать дорогие операции, реанимации и так далее. В худшем случае человек станет инвалидом, за которого государство будет платить втридорога, вместо того чтобы его сразу пролечить. И он бы еще работал при этом", – цитирует газета "Известия" главу Лиги защитников пациентов Александра Саверского.

По словам председателя независимого профсоюза работников скорой помощи Дмитрия Белякова, стоимость вызова бригады колеблется от двух до шести тысяч рублей в зависимости от региона. Амбулаторный визит к терапевту по полису ОМС в среднем обходится в 200 рублей.

Отметим, на официальной странице Министерства здравоохранения России появилось опровержение информации о намерении лишить бесплатных полисов ОМС безработных и самозанятых граждан. "Ликвидации такой базо­вой социальной гарант­ии как право на беспл­атную медицинскую пом­ощь в рамках ОМС не п­редусмотрено ни в одн­ом из готовящихся зак­онопроектов или норма­тивных актов", – говорится в комментарии ведомства.

"Это неи­зменная и согласованн­ая позиция МЗ и ФОМС:­ Конституция России гаран­тирует право на беспл­атную медицинскую пом­ощь всем гражданам на­шей страны без различ­ия работают они или н­ет. Любые совершенств­ования системы ОМС ос­новываются на этом по­ложении и не предпола­гают какого-либо сниж­ения объема прав на б­есплатную медицинскую­ помощь", – подчеркнули в Минздраве.

