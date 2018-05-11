Российский миллиардер оставил Вашингтон без туалетов
Сливные насосы для парка поставлял швейцарский машиностроительный концерн Sulzer, в котором предпринимателю принадлежал контрольный пакет акций. Из-за антироссийских санкций компания не смогла заключить контракты с американским контрагентом на поставку насосов.
В результате администрация парка не смогла вовремя завершить ремонт канализационной системы. Сотрудникам музейно-парковой зоны ничего не оставалось, как пользоваться передвижными туалетами или бегать по нужде в соседние здания, пишет Huffington Post.
Виктор Вексельберг – российский инженер и предприниматель, президент фонда "Сколково" и председатель совета директоров группы компаний "Ренова". 5 мая сообщалось о попытке федеральных агентов США допросить российского миллиардера в Нью-Йорке.
Вите надо выйти из-под санкций https://t.co/awOBy80VTA #санкции #Вексельберг— Анатолий Романов (@v5p4pvvcorli) 3 мая 2018 г.
Напомним, США ввели новые санкции в отношении российских бизнесменов, компаний и чиновников, а также топ-менеджеров госкорпораций в начале апреля. Следствием стало падение российского фондового рынка и курса рубля. Россия отреагировала законопроектом об ответных мерах, который предусматривает ограничение поставок в нашу страну американских товаров.
Примадонна в странном виде заявилась на День Победы
Общественность пытается разобраться в причинах поражения России
Модель появилась в ультрапровокационном наряде на красной дорожке
Артистка призналась, что не хочет огорчать коллегу по сцене