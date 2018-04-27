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Экономика

Нумерация россиян больно ударит по бюджету

Кадр из фильма "Время"
Процесс присвоения каждому россиянину идентификационного номера потребует существенных финансовых затрат. Это нанесет серьезный удар по бюджету страны.
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В настоящее время затраты на взаимодействие гражданина с государственной системой оценить сложно. Сейчас действуют индивидуальный номер налогоплательщика, СНИЛС, номер паспорта гражданина. А переход к единому идентификационному номеру потребует существенных бюджетных расходов, отметил проректор по инновациям социальной сферы РГСУ Виктор Калинин.

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Россияне лишились пенсионных миллиардов

"Если действительно будет замена документов, удостоверяющих личность гражданина, то необходимо оценивать затраты, связанные с переводом службы учета граждан к новой системе. Потому что это существенно увеличит затраты бюджета на осуществление этих функций. У нас население – более 140 миллионов человек. Конечно, потребуется серьезная оценка финансовых затрат, связанных с переводом всех граждан на единый идентификатор", – считает эксперт.

Плюс нововведения в том, что нумерация позволит реализовывать функцию государственных услуг, совмещая ее с функцией уплаты налогов, пошлин и других обязательных платежей. Это существенно облегчит их администрирование, заявил эксперт в эфире НСН.

Ранее сообщалось, что в Центробанке, Минфине и Минкомсвязи разрабатывают сквозной идентификатор. Он может появиться у каждого россиянина уже в 2019 году. В будущем такой ID заменит основные документы – в том числе паспорт, страховое и пенсионное удостоверения. Предполагается, что нововведение упростит работу граждан с банками и госучреждениями.

Некоторые эксперты – в частности директор "Левада-центра" Лев Гудков – предположили, что предложенная нумерация вызовет сильное противодействие со стороны "православных фундаменталистов". В этих кругах существует мнение, что единый номер – это то самое "число зверя", о котором говорится в Книге Откровения. Похожая реакция уже проявлялась, когда власти ввели в России СНИЛС.

Авторы инициативы отмечают, что уникальный номер позволит россиянам найти данные о себе в любой базе. Такая система действует в некоторых странах – к примеру, во Франции, Финляндии, Индии. По единому номеру можно будет получать и финансовые услуги. Специалисты полагают, что такой идентификатор повысит скорость обслуживания и снизит риск ошибок. 

Автор: Андрей Евлампиев27 апреля 2018, 16:48

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