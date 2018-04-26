ЦБ раскритиковали за качество надзора за страховщиками

Деятельность бенефициаров компании "Проминстрах", которая занималась страхованием проблемных строек, может дестабилизировать положение на отечественном рынке долевого строительства. Создавшуюся ситуацию обсудили накануне на круглом столе "Общественный контроль деятельности страховых компаний в долевом строительстве" в Общественной палате (ОП) России.



Поводом для обсуждения стала ситуация вокруг дольщиков скандально известного долгостроя ЖК "Царицыно", а также страховщика стройки – компании "Проминстрах". По словам первого заместителя главы комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП Артема Кирьянова, несмотря на большой прогресс в законодательном обеспечении защиты прав участников долевого строительства, банкротства страховых компаний могут вызвать серьезный социальный кризис в России.



Особую тревогу у общественников вызывает ситуация вокруг жилого комплекса "Царицыно". Купившие там квартиры люди уже который год не могут въехать в свое жилье. В качестве страховых выплат суммарно дольщики должны получить порядка девяти миллиардов рублей. Но пока неизвестно, увидят ли люди эти деньги.

Замдиректора Института актуальной экономики Иван Антропов отметил, что предыдущий страховщик возведения ЖК "Царицыно" компания РИНКО должна была передать "Проминстраху" 12 миллиардов рублей, однако передала лишь три. "Мы занимались триадой этих страховых компаний – "БАЛТ-Страхование", а потом РИНКО и "Проминстрах". Считаем, проверку ЦБ деятельности этих страховщиков неудовлетворительной", – сказал он в ходе круглого стола.

По его словам, в руководящем составе компаний замечены одни и те же лица, которые, заявил Антропов, ранее проходили по уголовным делам. Тем не менее, подчеркнул экономист, в Центробанке на "совершенно очевидные и вопиющие случаи" в работе этих организаций просто напросто закрывали глаза.

Антропов привел данные, в соответствии с которыми 70% страховых сборов РИНКО проходили как расходы на заключения договоров. Эксперт отметил, что это абсолютно не рыночные показатели. "Это такой плохо скрываемый вывод средств", – полагает он.

Однако в финансовом регуляторе, кажется, пытаются снизить накал страстей вокруг скандальной стройки ЖК "Царицыно". Кирьянов отметил, что в ЦБ уверяют, что текущая ситуация – "рабочая", а необходимый резерв в случае наступления страховых моментов сформирован в полном объеме.

Антропов же полагает, что отсутствие у Центробанка компетенций, необходимых для контроля над страховщиком, не снимает с него ответственности.

А глава "Союза предпринимателей и арендаторов России" Андрей Бунич уверен, что отсутствие у регулятору таких компетенций может привести к самым тяжелым и неблагоприятным последствиям для отрасли. "Из-за того, что приоритетом для ЦБ были банки, он не обладает компетенцией, не может оценить риски, понять, каковы активы у этих страховых компаний. А когда увидит, может быть поздно", – сказал он. Все это может привести к ситуации, добавил он, когда погашать страховые выплаты вновь придется из государственного бюджета. Бунич напомнил, что мировой финансовый кризис-2008 разразился именно из-за действий строительных и страховых организаций.

Однако деятельность "Проминстраха" связана не только с ЖК "Царицыно", напомнил Артем Кирьянов. По его словам, бенефициары триады страховых компаний работали с недобросовестными застройщиками, поэтому вместе с "Царицыно" есть множество других проблем. К примеру, отметил он, это удмуртский "Долинастрой", южноуральский застройщик "Речелстрой" и некоторые другие.

Участники круглого стола высказали мнение, что смягчить накал ситуации могут лишь активные действия Центробанка: санация "Проминстраха", а также надзор за уплатой страховых компенсаций. Кроме того, участники круглого стола высказались за проверку Генеральной прокуратурой деятельности триады страховщиков, в частности, относительно судьбы миллиардов, предназначенных на выплаты обманутым дольщиком. Общественная палата продолжит держать ситуацию под контролем, резюмировал Кирьянов.