Путин пустит взяточников по миру

Госдума рассматривает законопроект об усилении борьбы с коррупцией, внесенный Владимиром Путиным. Президент предлагает арестовывать имущество юридических лиц в рамках дел о взяточничестве.



Предложенный президентом России документ появился на сайте Госдумы. В соответствии с законопроектом, имущество юридического лица, руководство которого проходит по делу о взятках и подкупе, может быть арестовано – оно послужит обеспечением.

Вопрос о принятии меры будет рассматривать суд по ходатайству прокурора. В то же время юрлицо сможет обжаловать решение суда, приводит содержание документа Ura.ru.

Арест может быть наложен и на денежные средства на банковских счетах. Однако такая мера будет применяться лишь в тех случаях, когда у юридического лица нет другого имущества. Это позволит, в частности, выплачивать зарплату работникам. Все эти меры не будут применять в том случае, если руководство юрлица принудили к взятке – то есть имело место вымогательство, или же действие было совершено в рамках расследования преступления.

Еще один документ, внесенный в парламент президентом, направлен на улучшение контроля в области противодействия коррупции. Руководители государственных компаний смогут требовать справки по счетам физических лиц. Эти документы будут необходимы при проверке данных о доходах, тратах и имуществе.

Напомним, в начале марта на коллегии ФСБ Владимир Путин потребовал от спецслужб более эффективной борьбы с коррупцией. Президент подчеркнул, что в России "предстоит реализовать масштабные, во многом беспрецедентные планы в социальном развитии, модернизации инфраструктуры, обновлении городов и населенных пунктов". Кроме того, разворачиваются работы по недавно принятой новой госпрограмме вооружений.

По словам президента, необходимо защитить решение всех этих задач от коррупционной угрозы. А интересы людей надо оградить от воровства, мздоимства, попыток давления на предпринимателей – от всего, что несет угрозу правам и свободам граждан.