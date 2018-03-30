Трамп опустился до угроз Путину

Дональд Трамп пообещал Владимиру Путину выиграть гонку вооружений. Как сообщили в Белом доме, президент США пригрозил российскому коллеге во время последнего телефонного разговора. В то же время американские СМИ напоминают, что Трамп просил помощников "не беспокоить" лидера России известиями о поставках оружия Украине.

Внутреннюю кухню Белого дома решил раскрыть NBC News. Ссылаясь на свои источники в администрации американского главы, журналисты приводят выдержки из недавних телефонных переговоров двух президентов. "Если Вы хотите гонки вооружений, это можно устроить, но я выиграю", – якобы сказал Дональд Трамп Владимиру Путину. И добавил, что подписал крупнейший в истории страны бюджет по обороне на 700 миллиардов долларов.

По мнению сотрудников телеканала, эта история слегка выпадает из общей картины поведения Трампа. Другие источники в Белом доме рассказали, что президент США просил помощников не поднимать лишнего шума и "не беспокоить Путина". Такие указания американский лидер дал после решения разрешить поставки летального оружия на Украину, передает НСН.

По версии телеканала, предложение о передаче Киеву оружия продвигал госсекретарь Рекс Тиллерсон. Он, по данным источников, "продолжал поднимать эту тему с Трампом в течение нескольких месяцев во время обычных совещаний". В свою очередь Трамп – даже когда проект решения о передаче оружия поступил ему на подпись – выражал обеспокоенность: президент считал, что такой шаг усилит напряженность в отношениях с Россией и приведет к масштабному конфликту.

Как выяснилось, Трамп считает Украину проблемой для Европы и не понимает, почему США должны вмешиваться в ситуацию. В итоге американский лидер настоял на том, чтобы оружие Украине продали, а не передали бесплатно. В то же время он попросил помощников не рекламировать это решение – оно "может взволновать" президента России.