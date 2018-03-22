Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога

Повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на два процентных пункта (с 13 до 15%) принесет в российский бюджет дополнительно 600 миллиардов рублей в год. С такой оценкой выступил директор Института стратегического анализа компании "ФБК" Игорь Николаев.

По словам эксперта, эта сумма сопоставима с ежегодными расходами федеральной казны на образование. Вместе с тем аналитик отметил, что повышение ставки подоходного налога может привести к снижению зарплат россиян. "2% повышения налогов для населения – это значимо. Не надо думать, что работодатель платит и люди не почувствуют", – цитирует Николаева РИА Новости.

О возможности повышения НДФЛ с 13 до 15% сообщила в четверг, 22 марта, газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники. Якобы соответствующий вопрос обсуждался на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева.

Вице-премьер Аркадий Дворкович высказался о вероятном повышении налога на доходы физических лиц. По его словам, такой шаг не приведет к негативным последствиям. "Я не думаю, что разница между 13 и 15% такова, чтобы люди побежали сразу в другие юрисдикции", – цитировал чиновника "Интерфакс".





Напомним, Dni.Ru писали о внесении в налоговый кодекс России части неналоговых платежей – к примеру, утилизационного и экологического сборов. Предполагается, что таким образом повысится предсказуемость изменения размера этих платежей – они будут регулироваться по правилам налогового законодательства.

В Министерстве финансов пока не спешат раскрывать подробности нововведений, ссылаясь на то, что вопрос еще обсуждается. Между тем предполагаемые изменения не вызвали энтузиазма у бизнес-сообщества. Предприниматели опасаются роста налоговой и административной нагрузки.