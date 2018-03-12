Как в России заработать на большую пенсию

Пенсионное законодательство ужесточается с каждым годом. Журналисты выяснили, какие профессии стоит выбирать молодежи, чтобы обеспечить себе старость.

Про пенсии депутатов Госдумы написан специальный закон. Из него следует, что если чиновник провел на своем месте три года, то он может рассчитывать на пенсию, равную 55% от "ежемесячного денежного вознаграждения депутата". А если десять лет, то 75% от этого "вознаграждения".

Это вознаграждение – специальный депутатский МРОТ, он больше ста тысяч рублей. При этом в нем не учитываются надбавки – это как минимум столько же. Также пенсия депутата зависит от занимаемой им должности в Госдуме и от того, на какой работе он находился до того, как сел в кресло народного избранника, сообщает журнал "Город 812".

Экс-депутаты региональных парламентов получают пенсии меньше думских. Так, экс-депутат петербургского Законодательного собрания и экс-глава ГУВД Аркадий Крамарев рассказал, что ему начисляют пенсию порядка ста тысяч рублей с учетом почти 40-летнего стажа на госслужбе.

Судья, имеющий 20-летний стаж, получает пенсию в размере 80% от оклада судьи на соответствующей должности. Тем, кто проработал больше, положено 85%. По данным СМИ, мировые судьи зарабатывают приблизительно 50–80 тысяч рублей, федеральные – 100–140 тысяч рублей.

Выгодно быть и государственным служащим на пенсии. Не секрет, что многие и держатся за госслужбу именно для этого. Но теперь для этой категории повышают не только время выхода на пенсию, но и необходимую выслугу – каждый год прибавляют по полгода и ко времени выхода, и к выслуге. Так, сейчас при 16,5 годах выслуги госслужащему положена пенсия в 45% от оклада.

Консультанты юридического центра "Адвекон" считают, что Пенсионный фонд совершенно не заинтересован в том, чтобы люди получали большие пенсии. Официально пенсионеры могут начать оформление пенсии за месяц до своего 55 и 60-летия. Но фактически гражданам советуют позаботиться об этом пораньше – хотя бы за год, чтобы успеть собрать все справки.

Пенсионное законодательство ужесточается на глазах. Еще в 2017 году для получения социальной пенсии необходим был минимальный стаж восемь лет, сейчас уже девять, а к 2024 году станет 15.

Ранее стало известно, что Министерство труда и социальной защиты выступило с инициативой проиндексировать социальные пенсии россиян с 1 апреля 2018 года. Средний размер выплат должен составить 9 062 рубля.

