Госдума ускоряет повышение уровня МРОТ

Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания в среду, 7 февраля, приняла в первом чтении законопроект о досрочном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая текущего года. Инициатива была внесена в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.



В настоящее время МРОТ составляет 9 489 рублей – это 85% от величины прожиточного минимума. В соответствии с принятым нормативно-правовым актом, с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда повысится до 11 163 рублей и сравняется с величиной прожиточного минимума на II квартал 2017 года.

В целом суммарное повышение минимальной заработной платы составит 43%. Ранее предполагалось, что МРОТ будет повышен с 1 января 2019 года.

По словам первого заместителя руководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрея Исаева, принимаемое нижней палатой решение затронет около трех миллионов человек. "Минимальный размер оплаты труда сам по себе является важным фундаментом, на котором строится вся система социальных гарантий", – подчеркнул депутат.

Он также отметил, что повышение МРОТ может стать толчком для роста всей системы оплаты труда. Работа над этим шла последовательно на протяжении нескольких лет, напомнил Исаев.





На его взгляд, повышение минимального размера заработной платы является свидетельством того, что у бюджета страны и ее экономики есть возможности досрочно решить этот важнейший социальный вопрос. Законодатель уверен, что повышение МРОТ в условиях начавшегося экономического роста не приведет к увеличению безработицы.

"Это ответственное и продуманное решение", – подчеркнул депутат.

Исаев добавил, что с 1 января 2020 года будет введен принцип, в соответствии с которым ни один пенсионер в нашей стране не получает доходы ниже прожиточного минимума.



Напомним, Госдума 15 декабря прошлого года одобрила в третьем чтении поэтапное повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. С 1 января этого года МРОТ составил 85% от стоимости минимально необходимого набора товаров. Президент подписал нормативно-правовой акт в канун Нового года.

На встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода Владимир Путин заявил о необходимости приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму не с 1 января 2019 года, как предполагалось, а с 1 мая 2018-го. Глава государства подчеркнул: МРОТ будет периодически индексироваться и не опустится ниже прожиточного минимума.

