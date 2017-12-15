МРОТ станет равным прожиточному минимуму

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект по повышению минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. С 2018 года он составит 85% от стоимости минимально необходимого набора товаров, а еще через год – 100%.



Согласно проекту закона, с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда составит 85% от уровня прожиточного минимума или 9489 рублей. Начиная с 2019 года, он достигнет 100% и всегда будет равняться сумме, требуемой на приобретение минимально необходимого набора товаров и услуг. Исчисляться МРОТ будет на основе показателей за второй квартал года, предшествующего установлению этого значения.



Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев подчеркнул важность принятого законопроекта, так как споры вокруг этого вопроса велись 25 лет. первый заместитель Руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев подчеркнул важность принятия данного законопроекта для социальной сферы страны.

Парламентарий отметил, что споры по поводу повышения МРОТ велись 25 лет. "Сегодня в результате серьезной работы обоснованно, понимая, что регионы и муниципалитеты, работодатели справятся с этой задачей, заложив для этого необходимые средства на поддержку регионов, мы ответственно принимаем это решение, – сказал депутат. – Принимаем благодаря последовательности и политической воли президента, который настоял на этом решении".

Напомним, ранее Андрей Исаев заявил, что точку в этом споре поставил именно глава государства, который принял решение, парламентариям предстоит оформить его в виде закона. Вступление в силу законопроекта планируется с 1 января 2018 года.