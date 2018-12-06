Медведев напугал россиян страшной новостью

Премьер-министр Дмитрий Медведев предсказал неминуемый рост безработицы в России. Причиной сокращения рабочих мест станет цифровизация экономики.

Переход на цифру создает риски увеличения безработицы, и этому нужно противостоять, заявил Медведев в интервью российским телеканалам. "Внедрение современных цифровых технологий действительно означает изменение количества рабочих мест. Вызов, связанный с цифровизацией, создает проблемы такого рода", – сказал Дмитрий Медведев.

При этом премьер напомнил, что сейчас в России сложилась благоприятная ситуация с безработицей: официальный показатель не превышает 5%. По методике Международной организации труда этот показатель в России составляет 4,7%, для развитых стран это немного. К примеру, в Италии безработица находится на уровне 10%.



По мнению Дмитрия Медведева, россиян нужно готовить к тому, чтобы они могли занимать более сложные, более высокотехнологичные рабочие места. Для этого необходимо разрабатывать программы переподготовки.

Говоря о повышении пенсионного возраста, Дмитрий Медведев назвал это решение властей самым трудным за последнее десятилетие. Все, кто готовил изменения в пенсионное законодательство, понимали, что они не добавляют власти популярности.

Повышение пенсионного возраста – это наименьшее зло. Данное решение рассчитано на длительную перспективу. Без него властям не удалось бы обеспечить рост пенсий.

Повышение пенсионного возраста никому не нравится, но если мы будем делать только то, что всем нравится, то превратимся в отсталую, очень слабую страну, сказал Дмитрий Медведев.

Глава кабмина пообещал, что пенсии в России будут неуклонно расти, причем не только в ближайшие шесть лет, но и далее. "Это прямо зафиксировано: каждый год в течение шести лет пенсия будет расти на одну тысячу рублей. Понятно, что и дальше рост пенсий продолжится. В исторической перспективе это можно сделать только проведя сложные, но назревшие реформы", – отметил Медведев.

Премьер-министр заверил россиян, что власть будет и впредь принимать только ответственные решения.