Медведев поздравил избранных на высокие посты единороссов

Премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил победителей единого дня голосования, выдвигавшихся от партии власти. Глава кабмина отметил их компетентность и профессионализм, пожелав успехов в решении задач.



Медведев направил поздравления победителям выборов высших должностных лиц, а также секретарям региональных отделений "ЕР" субъектов Федерации, где 9 сентября прошли выборы в местные законодательные собрания. Премьер-министр назвал результат партии хорошим, подчеркнув, что он свидетельствует о доверии граждан к "ЕР".

Победившим на голосовании кандидатам Медведев пожелал успехов в решении стоящих перед регионами задач. По словам главы кабмина, опыт и знания, компетентность и профессионализм помогут избранным единороссам успешно работать для повышения уровня жизни людей.

Председатель "Единой России" выразил надежду, что под руководством одержавших победу партийцев социально-экономическое развитие субъектов Федерации продолжится. Главное, подчеркнул Медведев, – руководствоваться интересами людей, принимать во внимание их наказы, прислушиваться к их нуждам.

Дмитрий Медведев направил поздравления избранным губернаторам: Нижегородской области – Глебу Никитину, Самарской области – Дмитрию Азарову, Алтайского края – Виктору Томенко, Московской области – Андрею Воробьеву, Кемеровской области – Сергею Цивилеву и главам других регионов, одержавшим победу в единый день голосования.





Кроме того, премьер-министр поздравил секретарей региональных отделений "ЕР" с избранием кандидатов от партии власти в депутаты заксобраний субъектов Федерации: Игоря Ляхова (Смоленская облдума), Александра Ищенко (Законодательное собрание Ростовской области), Ольгу Хохлову (Владимирская область), Сергея Брилку (Иркутская область) и других партийцев.

Единый день голосования проходил 9 сентября. В 26 субъектах Федерации выбирали высших должностных лиц, в 16 – депутатов региональных законодательных собраний. В 12 регионах граждане голосовали за кандидатуры в депутаты административных центров, в восьми – за глав административных центров. Кроме того, состоялось 15 кампаний по выборам в органы местного самоуправления (более 23 тысяч мандатов), а также досрочные выборы семи депутатов Госдумы.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, комментируя итоги выборов, отметил, что в среднем по стране партию поддержали более 60% избирателей. По его словам, лучшие результаты "ЕР" показала в регионах с высокой явкой.