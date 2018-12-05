Перед Новым годом в России подорожали искусственные елки

Средняя сумма, которую потратили россияне на искусственные елки перед встречей Нового года – 2019, увеличилась на 17% и достигла 2,8 тысячи рублей, передает телеканал "360". Вместе с тем таких покупок стало больше на 6%.
Как отметили эксперты, цены на искусственные елки растут каждый год. Впрочем, экономить на символе Нового года не стоит. "Елка – это покупка на четыре-семь лет", – цитирует газета "Известия" пресс-службу сети "О'кей". В компании уверены: подобная статистика показывает, что для многих россиян просто пришло время сменить елку.
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