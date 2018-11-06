Порошенко сбежал из России с десятками миллионов рублей
Оставшуюся часть оборудования в Roshen рассчитывают забрать по возможности. При этом в администрации лидера Незалежной, куда за комментариями обратился украинский телеканал ТСН, на вопрос о вывозе оборудования из России ответили неохотно, пишет РИА ФАН.
"Оглашенная информация традиционно носит заказной характер и не соответствует действительности", – ответили в Roshen. В администрации Порошенко сослались на репортаж ТСН из Липецка, где располагается кондитерская фабрика, которой владеет президент Незалежной.
В окружении украинского лидера заявили, что корреспондент телеканала подтвердил: фабрика давно не функционирует и не выпускает продукцию. Украинские журналисты полагают, что в Roshen договорились о вывозе техники. При этом называется стоимость одной партии – более десяти миллионов гривен (более 23 миллионов рублей).
Порошенко не попал под российские санкции по очень простой причине. Глава государства не включается в подобные списки. Так что - никакой конспирологии— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 1 ноября 2018 г.
Напомним, что суд арестовал имущество липецкой фабрики Roshen в рамках уголовного дела о хищении из бюджета России 180 миллионов рублей. Ранее Петру Порошенко принадлежал и Севастопольский морской завод. Предприятие было национализировано властями города в начале 2015 года.
Стоит отметить, что президент Украины неоднократно обещал закрыть бизнес в России и отдать фабрику в Липецке в доверительную собственность. Однако, по некоторым данным, лидер Незалежной до сих пор владеет предприятием.
Артист поразил болезненной худобой
Певица отправилась на Бали
Звезда "Дома-2" не выполнила обещания
Откровенное интервью известной актрисы