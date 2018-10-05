Рубль нервно отступает перед накалом распродаж

Рост спроса на защитные активы в четверг вызвал мощную волну продаж российской валюты. Пара USD/RUB подскочила за день на 116 копеек, до 67,02. EUR/RUB выросла на 152 копейки, до 77,15. Одновременно сложился целый ряд факторов, что усилило амплитуду снижения рубля.



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