Рубль нервно отступает перед накалом распродаж
Фондовые рынки пережили серьезную волну распродаж. Американский индекс S&P 500 снизился в четверг на 0,8%. MSCI Азиатского региона (без Японии) потерял вчера 1,5%, упав под "дно" сентября, обновив минимумы за 15 месяцев. Тревожным сигналом наступающего дня является тот факт, что он теряет с утра еще 0,7%, углубляя свое падение.
Параллельно нефть отошла от четырехлетних максимумов, скорректировавшись на 1,2% за прошедшие сутки. Как мы упоминали ранее, прекращение покупок валюты со стороны ЦБ возвращает часть корреляции рубля с нефтью. И сейчас рубль рискует оказаться в той фазе, когда эта взаимосвязь будет играть против него.
На долговых рынках также наблюдалась распродажа. Котировки облигаций снижались, а доходности росли, снижая спрос на условно доходные валюты развивающихся стран.
Универсальным триггером для этих процессов стали комментарии ФРС о дальнейших повышениях ставки в обозримом будущем. Первоначальной причиной выступили сильные данные из США, поэтому рынки какое-то время испытывали синхронный рост покупок американского доллара и акций, а также увеличение доходности облигаций.
Однако рост прибыли по, казалось бы, безопасным облигациям США, быстро истощил тягу к рискам на других рынках. Мы предупреждали, что откат на рынках акций и в валютах развивающихся стран во второй половине сентября больше похож на временный отскок, нежели на полноценный разворот к росту. Обновление локальных минимумов рынками Азии с утра в пятницу может заложить основу для дальнейшей распродажи на рынках сегодня в течение дня.
Кроме того, после обеда будут опубликованы данные по рынку труда в США. Предварительные индикаторы указывают, что релиз может оказаться очень сильным, подчеркнув контраст показателей Америки с остальным миром. Это может вызвать дополнительное давление на рынках развивающихся стран в краткосрочной перспективе.
Российская валюта на старте торгов в пятницу также настроена на снижение, рискуя продолжить восхождение к 68 рублям за доллар и 78 – за евро. В перспективе недели валютам вполне по силам вновь оказаться выше отметок в 70 и 80, соответственно.
Если смотреть на перспективу более отдаленную, то сильные темпы роста США способны поддержать мировой рост в последующие кварталы. Как правило, циклы роста и спада "докатываются" до Европы и Азии, спустя примерно два квартала. Однако до этого рынки как развивающихся стран, так и самих США рискуют пережить серьезную коррекцию.
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