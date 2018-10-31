Раскрыты подробности ответного удара Путина по Украине
Разработка ограничительных мер против Киева завершается, заявил источник в кабинете министров. По его словам, санкции затронут около 360 компаний и не менее 50 физических лиц. "В ближайшее время документ будет передан на подпись председателю правительства, а после подписания – опубликован", – приводит слова источника РИА Новости.
Указ о применении ограничительных мер против Киева подписал на прошлой неделе президент России Владимир Путин. Он поручил правительству определить перечень физических и юридических лиц, которые могут стать фигурантами санкционного списка.
Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал, что в перечне окажутся сотни украинских физических и юридических лиц – тех, кто вредит национальным интересам России. Глава кабмина подчеркнул, что принимаемые Москвой меры не затронут народ Украины.
Санкции России против Украины затронут около 360 компаний и более 50 физических лиц— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 31 октября 2018 г.
С почином :)
Санкции могут касаться запрета на поставку в Россию некоторых категорий товаров из Незалежной. По словам Медведева, можно говорить о миллиардных убытках для Украины.
Решение Москвы вызвало оторопь среди украинцев. Приближенная бывшего лидера Незалежной Виктора Януковича, экс-депутат Верховной рады Анна Герман назвала введение санкций против Киева "громадной ошибкой" Москвы. Экономические ограничения ухудшат и без того непростую социально-экономическую ситуацию на Украине, уверена политик.
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