Украинцы завопили от жесткого решения Путина
По ее словам, экономические ограничения, которые Москва может ввести в соответствии с законом, подписанным накануне президентом Владимиром Путиным, еще больше ухудшат социально-экономическую ситуацию на Украине.
Глава российского государства зеркальными мерами в отношении Киева, уверена политик, совершает серьезную ошибку. На месте президента Владимира Путина, заявила Герман в эфире телеканала "NewsOne", она бы демонстрировала "совершенно другое отношение к украинцам". "Он бы мог сказать: "Смотрите, Украина сейчас применяет к нам санкции, а мы оставляем наши двери открытыми", – полагает бывший депутат Верховной рады.
Украинский политик заявила, что народ Незалежной не виноват, что имеет такую власть. Впрочем, в следующем предложении она сама себе противоречит, заявляя, что украинцы ошиблись в своем выборе. Значит, все-таки виноват, раз выбрал именно нынешнюю власть?
Далее Герман продолжила учить российского президента, как "надо щи варить". Если бы Москва продемонстрировала политику "открытых дверей", уверена она, что отношение граждан Незалежной к Владимиру путину стало бы лучше. "К сожалению, Россия не может подняться до таких благородных жестов в сторону Украины", – сокрушается соратница Януковича.
Накануне Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер в связи с антироссийскими санкциями Украины. Глава государства поручил кабинету министров определить перечень физических и юридических лиц, в отношении которых могут быть приняты специальные меры экономического характера.
Подписание Владимиром Путиным указа об ограничительных мерах в отношении Незалежной стало ответом на недружественную политику Киева. Впрочем, президентский указ может быть отменен, если Украина снимет свои ограничения.
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