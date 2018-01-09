Россиянам вернут "рыбный день"

Потребительскую корзину приведут в соответствие с нормами здорового питания, утвержденными Минздравом. В список добавят мяса и рыбы.

Главная задача специалистов, работающих над составом новой потребительской корзины для россиян, – приблизить набор продуктов к оптимальному. Нормы здорового питания были утверждены Минздравом в 2016 году, однако зафиксированный продуктовый набор им не соответствовал.

"В действующей корзине перебор хлебных продуктов и картофеля. И, наоборот, маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов", – пояснил в интервью "Российской газете" глава Минтруда Максим Топилин. Он отметил, что, возможно, придется изменить соотношение между долей продуктов питания, которая сейчас составляет 50%, и долей непродовольственных товаров и услуг (25% по каждому пункту).

Министр считает, что новый порядок скоро будут обсуждать в правительстве. Топилин подчеркнул: многое зависит от того, насколько точно и полно замеряются денежные доходы населения, передает Ura.ru.

Глава Минтруда напомнил, что в большинстве стран перешли на другой порядок определения прожиточного минимума. Он устанавливается в процентах от среднедушевого дохода. Цифры берут разные – от 40 до 60% медианного дохода, в зависимости от экономических возможностей страны. Нынешний прожиточный минимум в России составляет примерно 43% от медианного среднедушевого дохода, отметил Топилин.

Как писали Dni.Ru, с 2018 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Согласно принятым поправкам в закон, он будет составлять 85% от установленного ранее прожиточного минимума. В соответствии с этими нормами, МРОТ увеличится до 9489 рублей.

Одновременно вырастут зарплаты работников бюджетной сферы – их проиндексируют на 4%. В частности, повышение коснется военных, педагогов, сотрудников культурной сферы, чиновников различных уровней. Вырастет и размер пенсий – в январе 2018 года индексация составит 3,7%. В апреле планируется еще одно повышение.

