Россиян освободят от массового налога

Министерство транспорта России рассматривает возможность отменить транспортный налог для автомобилей, заменив его на экологический. В ведомстве также обсуждается регламентация времени работы двигателей транспортных средств на холостом ходу.

Разработка нового, экологического налога, проводится в соответствии с Транспортной стратегией России на период до 2030 года. Этот документ предусматривает снижение энергоемкости транспорта и более широкое применение экономичных транспортных средств, передает газета "Известия".

Для расчета нового налога автолюбителям будет достаточно ввести конструктивные параметры машины по выбросам углекислого газа, которые указаны в паспорте технического средства. В отличие от действующего, новый сбор не будет зависеть от региона, в котором зарегистрирован автомобиль.

В Министерстве экономического развития заявили, что пока не ознакомились с новой инициативой. В Минтрансе же рассказали, что помимо нового налога разрабатывается и регламентация времени работы двигателей машин на холостом ходу. Этот документ позволит снизить расход топлива и выброса вредных веществ во время простоя автомобилей на стоянках, остановках и при прогреве салона в холодное время года.

Эксперты положительно оценили новую законодательную инициативу. По их мнению, с введением экологического налога приток средств в госбюджет может существенно возрасти. По данным специалистов, наибольшую финансовую нагрузку понесут водители из регионов, где чаще используются старые транспортные средства, с низкими экологическими показателями.