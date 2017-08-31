В тарифы ЖКХ включены самолеты и икра для топ-менеджеров

Почему Россия поставляет в Китай электричество по цене один рубль за киловатт, а свои гражданам и предпринимателям продает от трех до пяти рублей, рассказали лидеры Партии Роста на презентации проекта "Честный тариф".

Если произвести киловатт энергии стоит 60-80 копеек, а транспортировка будет стоить примерно сорок копеек, то откуда берутся еще два с половиной рубля минимум? Это так называемая "перекрестка" – когда потребитель платит за потери электричества при транспортировке, а также за так называемую "инвестиционную составляющую". "То есть в цену тарифа могут включить любые расходы монополии, если они "завернуты в грамотное обоснование", – утверждает координатор проектов Партии Роста Александр Хуруджи.

Выходит, что нет никакого контроля за более чем двумястами тысячами инвестиционных программ естественных монополий. Туда могут быть включены расходы на золотые ручки, серебряные салатницы, частные самолеты, черную икру – что угодно. Это проходит как графа "прочие расходы" и в некоторых тарифах достигает 60 процентов. Бороться с этим будет Партия Роста, открывая по всей России центры мониторинга тарифов. Первый уже заработал в Ростове, и до конца года планируется открыть еще шестнадцать. Координирует проект Алексей Малоземов, директор "Центр мониторинга и контроля за ценообразованием", который ранее семь лет возглавлял Контрольно-Ревизионное Управление Федеральной службы по тарифам. Если тарифы завышены, то предприниматели и граждане смогут опротестовать их с помощью обращений в ФАС и Генпрокуратуру.

Есть у "рост"овцев соображения и что делать с тарифами в будущем. "Государству надо вернуть контроль за тарифами. Сейчас он отсутствует. – уверен лидер Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов. – "Жирка" наши монополии подкопили изрядно, поэтому на два года тарифы надо просто заморозить, а потом начать считать по-новому – без учета инвестиционной составляющей и из единого федерального центра, хотя и учитывая региональные надбавки". Следить за соблюдением цен на тарифы он предлагает с помощью системы Big data – "как сейчас ФНС отслеживает уплату налогов".