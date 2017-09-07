За "Югру" продолжается борьба

Согласно приказу руководителя временной администрации банка "Югра", с 6 сентября в финансовой организации объявлен "временный простой". По некоторым данным, ЦБ якобы проводит быструю операцию по ликвидации банка "Югра".

Как пишет "НГ", глава временной администрации Галина Алексенцева издала приказ, якобы вводящий с середины этой недели в "Югре" "период временного простоя". Согласно документу, утверждает газета, в это время работникам банка, указанным в приложении к распоряжению, "разрешается не присутствуют на рабочем месте" (орфография оригинала сохранена. – "НГ").

Отметим, 19 сентября в столичном арбитраже состоится заседание по иску "Югры" к ЦБ. Банк собирается добиваться признания действий регулятора в его отношении незаконными. Речь идет о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов.

Федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов, привлеченный к процессу в качестве третьей стороны, уже поделился своим прогнозом на исход разбирательства. По его мнению, у "Югры" "есть все шансы выиграть этот процесс".

Как ранее отмечал президент банка "Югра" Алексей Нефёдов, "нас сначала обвиняли в забалансовых вкладах и выводе активов – все не подтвердилось. ЦБ доначислял нам кучу резервов, чтобы мы не смогли удержать капитал... Мы все выполнили".

