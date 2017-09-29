Проект федерального бюджета поступил в Госдуму

Правительство внесло в нижнюю палату парламента проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Документ был подготовлен правительством и 18 сентября одобрен кабинетом министров.

По словам Вячеслава Володина, сразу после получения проекта федерального бюджета депутаты приступят к его обсуждению. Спикер нижней палаты подчеркнул важность взаимодействия в этом вопросе с правительством в целом и Минфином в частности.



"В рамках обсуждения закона о бюджете нам очень важен разговор и с министром финансов, и с заместителем правительства по вопросу межбюджетных отношений", – сказал он. Чтобы не откладывать эту тему в долгий ящик, депутаты решили пригласить на первый после региональной недели правительственный час (11 октября) вице-премьера Дмитрия Козака и министра финансов Антона Силуанова.

Как рассказал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, проект бюджета состоит из более чем десяти тысячи страниц. Он уточнил, что документ доставили в здание на Охотном Ряду в сопровождении сотрудников ФСО в двух объемных сумках. "Он очень тяжелый", – сказал парламентарий.

Ранее премьер Дмитрий Медведев сообщил, что все последующие проекты бюджета будут вноситься только в электронном виде. Сегодня, после завершения пленарного заседания, совет нижней палаты парламента соберется на специальное заседание, на котором будет принято решение о рассылке проекта бюджета депутатам. Согласно представленному в Думу документу, основными направлениями расходов в 2018-2020 годах станут социальная сфера, оборона и поддержка национальной экономики.