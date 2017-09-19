Госдума укрепит взаимодействие со Счетной палатой
Одной из новых функций комитета Госдумы по регламенту и организации работы станет осуществление функций парламентского контроля. Как рассказала глава комитета Ольга Савастьянова, по решению спикера Вячеслава Володина комитет займется политическими вопросами, парламентским контролем и координацией работы, связанной с законом о статусе депутата Госдумы и члена Совета Федерации.
"Парламентский контроль – не только имеется в виду сам закон, формат, но и сетевая часть. В частности, на пленарном заседании, когда обсуждались вопросы сельского хозяйства, уже дано поручение о проведении слушаний по эффективности расходования и распределения бюджетных средств, в том числе того, что касается субсидий и распределения льготных кредитов", – пояснила Ольга Савастьянова в интервью "Парламентской газете".
Она отметила, что комитет сделает все возможное для того, чтобы в предстоящих слушаниях, помимо экспертов участвовали представители регионов, муниципальных образований и агропромышленных комплексов.
Также известно, что комитет по регламенту будет активно взаимодействовать со Счетной палатой. Среди политических вопросов в его ведение перейдут некоторые темы, которые сейчас находятся под кураторством комитета по государственному строительству и законодательству.
Грядущие изменения в работе думских комитетов связаны с наказами избирателей, сообщила Ольга Савастьянова. По ее словам, одна из основных задач, которая была поставлена на осеннюю сессию, — развитие парламентского контроля. "Такая задача появилась не случайно, это отклик на запросы избирателей", – отметила парламентарий и добавила, что комитет по регламенту может сменить название. Также произойдут изменения и в его составе.
С начала своей работы в сентябре 2017 года Госдума VII созыва под председательством Вячеслава Володина приняла немало изменений в регламент, призванных повысить эффективность законотворческой деятельности. В частности, депутатов теперь наказывают рублем за пропуск заседаний без уважительной причины, парламентарии должны голосовать на заседаниях палаты только лично.
Также приняты решения по эффективному расходованию средств, выделенных из бюджета для обеспечения работы Думы: в частности, депутатам теперь нельзя использовать служебный транспорт для дальних поездок и отправляться в командировки, если не доказана их значимость.
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