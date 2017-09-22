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Политика

В Госдуме создан комитет по контролю и регламенту

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev/
На пленарном заседании нижней палаты парламента принято решение о преобразовании комитета по регламенту и организации работы в комитет по контролю и регламенту. Депутаты единогласно поддержали соответствующее предложение в начале рабочего дня 22 сентября. Вопрос о перераспределении полномочий между комитетами обсуждался с начала осенней сессии, когда его поднял спикер палаты Вячеслав Володин.
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В Госдуме появился комитет по контролю и регламенту. Решение о внесении изменений в название комитета по регламенту и организации работы поддержали все депутаты. Как пояснила глава комитета Ольга Савастьянова, преобразование связано с тем, что на совете нижней палаты парламента было решено передать в комитет ряд дополнительных направлений.

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К имеющемуся функционалу комитета добавится парламентский и общественный контроль, вопросы реализации решений и постановлений Госдумы. Также входящие в комитет депутаты будут заниматься вопросами, связанными с формированием Федерального собрания, статуса депутатов и членов Совета Федерации. Кроме того, в их ведении будет взаимодействие со Счетной палатой и политические вопросы.

"Предложение по изменениям в регламент и по внесению изменений в наименование комитета внесены руководителями фракций, – отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. – Поэтому это решение не только согласованное, но и солидарное наших политических фракций".

Фото: duma.gov.ru

Как ранее писали Dni.ru, вопрос о наделении возглавляемого Ольгой Савастьяновой комитета новыми функциями был поднят на первом пленарном заседании осенней сессии. Выступая с думской трибуны Вячеслав Володин привел данные о том, что нагрузка на комитеты распределяется неравномерно.

Он сообщил, что основная нагрузка лежит на семи комитетах из 26 и составляет более 71% от общей нагрузки. "При этом нагрузка на четыре комитета составляет 50%, а на один комитет – комитет по госстроительству и законодательству – около 30%", – подчеркнул он.

Изменения в работе думских комитетов, рассказала позже Ольга Савастьянова, также связаны с наказами избирателей. По ее словам, развитие парламентского контроля – одна из главных задач на осеннюю сессию, которую поставили депутатам граждане. "Это отклик на запросы избирателей", - подчеркнула она, комментируя расширение круга вопросов, которыми будет заниматься возглавляемый ею комитет.

Ольга Савастьянова. Кадр youtube.com

Напомним, депутаты Госдумы открыли осеннюю сессию 13 сентября. В числе приоритетных направлений работы нижней палаты ее председатель Вячеслав Володин назвал законодательное обеспечение реализации ежегодного послания президента Федеральному собранию, принятие федерального бюджета, межпарламентское сотрудничество, развитие молодежного парламентаризма, повышение уровня парламентского контроля и качества законодательного процесса.

Автор: Дмитрий Куклин22 сентября 2017, 12:25

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