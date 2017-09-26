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Экономика

В Госдуме обсудили социальные приоритеты бюджета

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Выполнение задачи по уравниванию минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума будет одним из приоритетов социальной политики при рассмотрении федерального бюджета на следующий год. Об этом заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. Он уверен, что уравнивание этих двух показателей, в частности, поможет декриминализации экономики.
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По словам Андрея Исаева, уравнивание МРОТ и прожиточного минимума будет поистине историческим событием. Как рассказал парламентарий, достижение этой цели является одним из приоритетных направлений в социальной политике при рассмотрении федерального бюджета на следующий год.

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"Нам предстоит принять историческое решение, за которое 25 лет боролись российские профсоюзы и по поводу которого мы постоянно спорили с финансово-экономическим блоком правительства, – сказал депутат, выступая на круглом столе по вопросам формирования раздела "Социальная политика" при рассмотрении проекта бюджета на 2018 год. – Точку в этом споре поставил президент России Владимир Путин. Это повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума трудоспособного человека".

В то же врем, по словам депутата, в ходе поездки в Удмуртию он "беседовал с коллегами из других приволжских регионов, с руководителями заксобраний". Они, сообщил Исаев, жаловались на отсутствие средств на исполнение соответствующего решения". Парламентарий напомнил, что российский лидер предложил проводить уравнивание МРОТ и прожиточного минимума поэтапно. Первый этап завершится к 1 января 2018 года, когда минимальная зарплата должен составить 85% от прожиточного минимума. Окончательно выровняться две величины должны к 1 января 2019.

Таким образом, заключил законодатель, в России не будет работающих бедных. "Это декриминализирует нашу экономику, потому что мы понимаем, что работа за МРОТ, меньший, чем прожиточный минимум, это означает криминальную экономику и, во многих случаях, уклонение от уплаты налогов", – заявил Исаев, отметив, что российские бюджет и экономика не позволяют пока решить все проблемы одновременно и необходимо определять приоритетные направления работы.

Андрей Исаев. Фото: er.ru

Так, по его словам, фракция "ЕР" уже обозначила главные составляющие бюджета на 2018 год. "Это развитие сельского хозяйства, развитие таких важных проектов как, например, проект "Городская среда", который качественно меняет жизнь людей, – сказал депутат. – Это вопросы развития культуры – театры малых городов и в том числе дома культуры – программы, которые мы начали реализовывать в сложном 2016 году. Это и решение проблем здравоохранения – в первую очередь, лекарственного обеспечения и достаточного финансирования первичной медицинской помощи".

В настоящее время проект федерального бюджета на 2018 и плановый период 2019−2020 годов находится в финальной стадии подготовки. Планируется, что соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение депутатов Госдумы в ближайшую пятницу, 29 сентября.

Автор: Денис Попов26 сентября 2017, 16:44

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