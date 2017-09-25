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Экономика

Госдума будет развивать цифровую экономику

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Правовые вопросы регулирования искусственного интеллекта и блокчейна находятся в приоритете российских законодателей. Об этом в ходе расширенного заседания Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы заявил Вячеслав Володин. По словам спикера нижней палаты парламента, для работы над соответствующими законопроектами депутатам необходимо глубокое изучение этой темы, а вопросы отношения человека и искусственного интеллекта парламентариям необходимо законодательно описать уже в ближайшее время.

Продолжение: Госдума отрегулирует отношения человека и робота
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Выступая на заседании Совета, Вячеслав Володин обратил внимание его участников на то, что "такая тема, как цифровая экономика, нуждается в том, чтобы мы всегда совершенствовали свои знания". Он отметил, что в настоящее время это направление динамично развивается: "Здесь без обучения, без знакомства с новыми разработками не обойтись". При этом, подчеркнул спикер Госдумы, для создания условий по развитию цифровой экономики, депутатам требуется помощь высококвалифицированных экспертов.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Нам необходимо знакомиться с международным опытом, смотреть на те практики, которые уже работают. Мы говорим и об искусственном интеллекте, и о блокчейне, – сказал Володин. – Эта сфера динамично развивается и, конечно, без проведения таких семинаров нам просто будет сложно принимать законы, потому что надо понимать суть принимаемого решения и процессы, которые будут регулироваться".

По словам спикера Госдумы, вопросы взаимоотношений человека и искусственного интеллекта парламентариям необходимо законодательно описать в ближайшее время. "Вопросы, связанные с искусственным интеллектом – это вопросы нашего приоритета. Понятно, что здесь мы не обойдемся без партнерства с нашими крупнейшими компаниями, которые уже многое сделали на рынке, но нам нужно смотреть на то, как развивается мир", – подчеркнул он.

Фото: vk.com/duma

Как сказал Володин, "вопрос развития робототехники важен еще и по той причине, что у нас в ближайшее время многие профессии будут исчезать, будет идти перераспределение на рынке. В связи с этим, считает он, надо "предвидеть это и выходить на те решения, которые позволили бы уже сегодня моделировать эти процессы в будущем".

В противном случае, считает Вячеслав Володин, Россия будет в числе отстающих. "Задачи, которые обозначил наш президент на Петербургском экономическом форуме, говоря о развитии цифровой экономики, безусловно, должны быть эффективно решены через законодательное регулирование", – цитирует его "Интерфакс".

Добавим, что в заседании Совета принимают участие депутаты Госдумы, главы министерств и ведомств, государственных и частных структур, связанных с цифровой экономикой. Этим летом кабинет министров утвердил систему управления реализацией программы "Цифровая экономика Российской Федерации", подготовленной по поручению Владимира Путина. До 30 октября Минкомсвязи должно подготовить план внедрения этой программы.

Автор: Денис Попов25 сентября 2017, 11:46

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