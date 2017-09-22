В Госдуме требуют сохранить публичные слушания по градостроительству

В России необходимо сохранить публичные слушания в качестве приоритетного способа выявления мнений граждан в градостроительной сфере. При этом формат общественных электронных обсуждений также имеет право на жизнь, но пока лишь в качестве вспомогательного инструмента. Такую позицию высказала депутат Госдумы Наталья Костенко.

В стенах нижней палаты парламента в пятницу, 22 сентября, состоялось рассмотрение в первом чтении правительственного законопроекта, который предлагает обсуждать градостроительные вопросы в режиме онлайн, отменив при этом публичные слушания. Депутаты требуют внести в него ряд изменений ко второму чтению.

"Позиция думских фракций в том, что законопроект имеет как плюсы, так и минусы. Но в целом он, что называется, на перспективу", – сказала Наталья Костенко в беседе с корреспондентом Dni.Ru. По ее словам, роль интернета и новейших средств коммуникации будет расти, но в настоящий момент граждане в большей степени доверяют все-таки бумажным носителям.

Депутат уверена: перевод публичных слушаний в режим интернет-обсуждений ограничивает право высказывать мнение для подавляющей части населения страны. Парламентарий привела данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которым интернетом в России пользуются только 4% граждан старше 46 лет.

"А это порядка 40% населения, при этом самая активная его часть", – подчеркнула Костенко.





Она полагает, что на дистанционное общение пока не готовы перейти не только граждане, но и органы власти. "Причем и морально, и технически", – сказала депутат. Костенко отметила, что только 49% муниципальных сайтов публикуют анонсы предстоящих публичных слушаний, документация к ним вывешивается лишь в 35% случаев, а протоколы проведения слушаний публикует еще меньшее число таких сайтов – только каждый третий ресурс.

По словам депутата, формат электронных обсуждений можно вводить после того, как к этому будут готовы муниципалитеты и сами граждане.

"Пока же все останется по-прежнему. Госдума не даст публичным слушаниям уйти в интернет окончательно. Это наша принципиальная позиция", – подчеркнула законодатель.

Парламентарии выступили с предложением доработать механизм публичных слушаний с точки зрения повышения прозрачности и определения мнения – соответствующую задачу ранее поставил президент России Владимир Путин. "Нужно выявлять точку зрения только среди проживающих на той или иной территории или имеющих недвижимость, чтобы и местные жители, и органы власти понимали, кто и какую позицию высказал", – отметила она, добавив, что это повысит роль граждан при принятии градостроительных решений.





Госдума выступила за максимальную возможность и вариативность для людей при высказывании ими точки зрения. "Чтобы у граждан была возможность повлиять на те решения, которые принимаются непосредственно у них во дворе, на улице, в районе, в городе", – сказала парламентарий. Костенко уверена: стране нужны энергичные люди, которые хотят принимать участие в общественной жизни, предлагать свои идеи.

"Условием принятия законопроекта в первом чтении стало то, чтобы были сохранены публичные слушания и введена как дополнительная альтернатива возможность электронного голосования", – отметила она.

В противном случае, отметила депутат, пожелания избирателей и поручение президента останутся неисполненными.



Напомним, законопроект об электронных обсуждениях был подготовлен правительством во исполнение поручений Владимира Путина от 2014 года по расширению участия россиян в принятии градостроительных решений. По мнению главы государства, граждане должны иметь возможность влиять на формирование своей среды обитания. В начале сентября президент рекомендовал Госдуме рассмотреть нормативно-правовой акт в приоритетном порядке.

