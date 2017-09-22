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Как решаются проблемы обманутых дольщиков

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Впервые в истории работы Госдумы в рамках пленарного заседания прошли выступления представителей фракций по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам. В их рамках депутаты могут озвучить с парламентской трибуны наиболее важные, по мнению их однопартийцев, вопросы. От фракции "Единая Россия" выступил глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, который поднял проблему обманутых участников долевого строительства.
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В начале своего выступления Николай Николаев продемонстрировал коллегам увесистую папку. Он пояснил, что в ней находятся дорожные карты по решению проблем обманутых дольщиков в регионах. Всего 850 проблемных объектов и 40 тысяч человек, отметил парламентарий, подчеркнув, что к концу года этот список сократится на 127 домов.

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По словам законодателя, дорожные карты – это, конечно, не дома, но впервые разработаны планы, которые подписаны главами регионами. Многие из них являются региональными программами, уточнил депутат, то есть официальными документами, необходимыми к исполнению.

Николай Николаев напомнил, что в августе этого года президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить то, как решаются проблемы обманутых дольщиков в регионах. Обращаясь к коллегам, парламентарий призвал не использовать проблемы в долевом строительстве для политического пиара. Людям нужны не лозунги, а квартиры, подчеркнул он.

Несмотря на то, что вопрос со строительством проблемных объектов постепенно решается, еще остается достаточно проблем, сказал глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. По его словам, необходимо продолжать работу над дорожными картами. Один из моментов, на который обратил внимание Николаев, это то, что около трети из них подписаны не губернаторами, а чиновниками более низкого уровня, что может негативно сказаться на реализации этих договоренностей.

Николай Николаев. Фото: duma.gov.ru

Как сказал парламентарий, Госдума и дальше будет привлекать внимание региональных властей к проблеме обманутых дольщиков. "Мы будем следить за четким исполнением всех обязательств, которые приняли на себя регионы", – заявил депутат.

Он напомнил, что до конца года должен заработать государственный компенсационный фонд долевого строительства. За счет него будет обеспечиваться безопасность дольщиков. Кроме того, по словам законодателя, к работе необходимо привлечь Центробанк, который может и должен проверить объекты долевого строительства на предмет наличия страховки. Полученные данные, заявил Николай Николаев, необходимо передать в Минстрой, правоохранительные структуры и Госдуму.

Подводя итог, Николай Николаев отметил, что депутаты Госдумы начали глобальную реформу в сфере долевого строительства. "Это происходит впервые", – подчеркнул он, напомнив, что именно в стенах нижней палаты парламента впервые состоялись широкие парламентские слушания по проблемам дольщиков, в которых приняли участия обманутые граждане из разных регионов, представители законодательной и исполнительной властей различных уровней, строительной отрасли, правоохранительной системы. Обсуждение, которое состоялось 3 июля, длилось 6 часов 40 минут, напомнил Николаев. По итогам была создана рабочая группа во главе с вице-спикером Владимиром Васильевым, в которую вошли представители всех думских фракций.

Во время парламентских слушаний. Фото: duma.gov.ru

После этого слушания проходили уже в регионах. На сегодняшний день обсуждение проблемы состоялось уже в 52 субъектах Федерации. Многие депутаты Госдумы лично присутствовали на слушаниях. Также в поиске путей решения вопроса, помимо обманутых дольщиков, участвовали местные чиновники, представители региональных застройщиков, а также прокуратуры и полиции. В ряде случаев по результатам обсуждения правоохранительные органы оперативно принимали процессуальные решения в отношении недобросовестных девелоперов. Планируется, что осенью аналогичные обсуждения пройдут еще более чем в двух десятках регионов.

Автор: Дмитрий Куклин22 сентября 2017, 15:13

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