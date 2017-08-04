Россияне массово скупают валюту

Рост курсов доллара и евро привел к повышенному спросу россиян на валюту. По прогнозам банковских аналитиков, доллар в конце года будет стоить 60–65 рублей, а евро – 69–73 рубля.

В ВТБ 24, Бинбанке, "Русском стандарте" и СМП-банке отметили тенденцию к повышенному спросу валют, нехарактерному для сезона отпусков. По оценкам аналитиков этих организаций, средний чек при обмене рубля на доллары и евро вырос примерно на 20%, пишет газета "Известия".

Так, доллар США в начале июля подорожал до 60,2 рублей, однако к середине месяца откатился к 59 рублям, чтобы к началу августа вернуться к отметке в 60 рублей. Похожие метаморфозы происходили и с европейской валютой. Центробанк на 4 августа установил цены иностранных валют на отметках 60,8 рубля за доллар, 72 рубля за евро. Как только валюты преодолели условный "психологический барьер" – доллар в 60, евро в 70 рублей за единицу – в банках заговорили о тенденции повышения спроса.

"В ВТБ 24 спрос на доллары и евро со стороны физлиц вырос за последние две недели по сравнению с обычными значениями на 20%", – сообщил директор казначейства ВТБ 24 Павел Пшеницын. "В июле среднедневной оборот наличности вырос по сравнению с предыдущим месяцем почти на 10%" – подтвердил руководитель центра конверсионных операций Бинбанка Станислав Макаров. В банке "Русский стандарт" и СМП-банке также подтвердили информацию коллег.