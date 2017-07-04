Расширенный Совет потребителей заморозит реформу РЖД
Повышения эффективности работы Совета
потребителей по вопросам деятельности РЖД после увеличения численности его членов едва ли стоит ожидать. Вряд ли оправданы и надежды на более успешное продвижение реформы железнодорожной отрасли – которая, по сути, заморожена, считает руководитель Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин.
Совет должен был стать эффективным механизмом контроля за деятельностью естественной монополии. Однако этого, к сожалению, не произошло. Орган, фактически, стал ширмой, имитирующей одобрение действий холдинга потребителями его услуг – а на деле принимающей решения в интересах одной из лоббистских группировок, считают эксперты. По мнению аналитиков, нынешняя смена председателей Совета – всего лишь смена лоббистов разных групп бизнеса.
Заседать в совете теперь будут 24 человека, вместо прежних
16-ти. А вместо одного председателя теперь будет два сопредседателя – эти кресла
заняли Илья Южанов и Дмитрий Комиссаров. Правительственная комиссия по
транспорту приняла такое решение 14 июня. В числе нововведений – расширенный круг
входящих в совет грузоотправителей и операторов, ввод в его состав
представителей смежных отраслей.
От эффективной работы этой структуры зависят не только доходы и расходы участников железнодорожного рынка – но и цены на товары и продукты для простых россиян. Члены совета должны отстаивать интересы перевозчиков перед железнодорожной монополией и правительством – что в конечном итоге определяет тарифы на перевозку товаров и грузов по железной дороге.
Эксперты отмечают, что за прошедшие с момента формирования совета 3 года стало очевидным: вместо формирования предложений по повышению эффективности работы ОАО "РЖД" он занялся лоббированием узких эгоистических интересов отдельных компаний. Так, в прошлом году совет фактически поддержал пролоббированные отдельными операторами решения, направленные на усиление монополизма аффилированных с "РЖД" компаний – в первую очередь Федеральной грузовой компании – на рынке железнодорожных вагонов.
Добавить представителей в совет в конце 2016 года просил глава транспортного холдинга Олег Белозеров. В письме профильному вице-премьеру Аркадию Дворковичу от 15 декабря топ-менеджер пояснял, что в текущем составе орган "не полностью отражает мнения потребителей услуг". Он предложил обеспечить представительство в совете различных групп грузоотправителей – в том числе нефтяной и нефтехимической, сельскохозяйственной продукции и удобрений - для достижения баланса интересов. Однако, хотя перемены в совете выглядят и значительными, эксперты скептически оценивают их возможные последствия, пишет "КоммерсантЪ".
Очевидно, что в существующем виде Совет потребителей ОАО "РЖД" неэффективен. Он нуждается в серьезной реорганизации как с точки зрения персонального состава, так и по функциям и полномочиям.
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