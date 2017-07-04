Расширенный Совет потребителей заморозит реформу РЖД

Расширение состава Совета потребителей по вопросам деятельности РЖД затормозит реформу железных дорог. Надежды на то, что создание этого органа повысит эффективность работы компании, за три года его существования не оправдались, считают эксперты.

Повышения эффективности работы Совета потребителей по вопросам деятельности РЖД после увеличения численности его членов едва ли стоит ожидать. Вряд ли оправданы и надежды на более успешное продвижение реформы железнодорожной отрасли – которая, по сути, заморожена, считает руководитель Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин.



Совет должен был стать эффективным механизмом контроля за деятельностью естественной монополии. Однако этого, к сожалению, не произошло. Орган, фактически, стал ширмой, имитирующей одобрение действий холдинга потребителями его услуг – а на деле принимающей решения в интересах одной из лоббистских группировок, считают эксперты. По мнению аналитиков, нынешняя смена председателей Совета – всего лишь смена лоббистов разных групп бизнеса.

Заседать в совете теперь будут 24 человека, вместо прежних 16-ти. А вместо одного председателя теперь будет два сопредседателя – эти кресла заняли Илья Южанов и Дмитрий Комиссаров. Правительственная комиссия по транспорту приняла такое решение 14 июня. В числе нововведений – расширенный круг входящих в совет грузоотправителей и операторов, ввод в его состав представителей смежных отраслей.



От эффективной работы этой структуры зависят не только доходы и расходы участников железнодорожного рынка – но и цены на товары и продукты для простых россиян. Члены совета должны отстаивать интересы перевозчиков перед железнодорожной монополией и правительством – что в конечном итоге определяет тарифы на перевозку товаров и грузов по железной дороге.

Эксперты отмечают, что за прошедшие с момента формирования совета 3 года стало очевидным: вместо формирования предложений по повышению эффективности работы ОАО "РЖД" он занялся лоббированием узких эгоистических интересов отдельных компаний. Так, в прошлом году совет фактически поддержал пролоббированные отдельными операторами решения, направленные на усиление монополизма аффилированных с "РЖД" компаний – в первую очередь Федеральной грузовой компании – на рынке железнодорожных вагонов.

Добавить представителей в совет в конце 2016 года просил глава транспортного холдинга Олег Белозеров. В письме профильному вице-премьеру Аркадию Дворковичу от 15 декабря топ-менеджер пояснял, что в текущем составе орган "не полностью отражает мнения потребителей услуг". Он предложил обеспечить представительство в совете различных групп грузоотправителей – в том числе нефтяной и нефтехимической, сельскохозяйственной продукции и удобрений - для достижения баланса интересов. Однако, хотя перемены в совете выглядят и значительными, эксперты скептически оценивают их возможные последствия, пишет "КоммерсантЪ".

Очевидно, что в существующем виде Совет потребителей ОАО "РЖД" неэффективен. Он нуждается в серьезной реорганизации как с точки зрения персонального состава, так и по функциям и полномочиям.

