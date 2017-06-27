В Москве станет на два железнодорожных вокзала больше

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин заявил, что в столице скоро построят два железнодорожных вокзала. "Мы построим два вокзала: один – на Курском направлении железной дороги в Старосырово, второй – на Киевском направлении в Санино. От них пойдут параллельные ветки-дороги для того, чтобы увеличить количество электричек и сократить между ними время прибытия. На этих линиях будут дополнительные станции", – цитирует Жидкина сетевое издание m24.ru.

Ожидается, что у вокзалов будут построены транспортно-пересадочные узлы. "В Санино уже проходят дорога и эстакада через железные пути, в Старосырово сделаем то же самое", – подчеркнул чиновник.

Проект рассчитан на оптимизацию потоков людей, которым нужно добраться до центра города. "Дата начала строительства? Вопрос непростой: пока идет подготовка концепции. Бюджет на реализацию проекта еще не выделили. А строиться объекты будут в рамках программы ОАО "РЖД", – добавил Жидкин.



