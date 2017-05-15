Президент РЖД перенес операцию

Президент Российских железных дорог (РЖД) Олег Белозеров перенес операцию в Китае. Руководителю компании удалили аппендицит.

"Проведена успешная операция, чувствует себя хорошо", – сообщил ТАСС представитель РЖД. Напомним, Белозеров находится в Китае в составе расширенной делегации России на форуме "Один пояс – один путь".