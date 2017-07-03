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Названы самые коррумпированные отрасли в стране

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Россияне назвали самых коррумпированных работников. Первое место в антирейтинге заняли медики, сместив на вторую строчку сотрудников ГИБДД. Замыкает тройку лидеров ЖКХ.
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"Имидж ГИБДД улучшается. Инспекторы в основном ушли "из-под кустов" и стали нейтральной стороной в отношениях закона и автомобилиста", – пояснил результаты исследования генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

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Между тем, как свидетельствуют данные опроса, российское общество в целом сильно поражено коррупцией. О взяточничестве в судебной системе заявили 18% опрошенных, в местной власти – 17%, в полиции – 16%, а образование считают коррумпированным 12% респондентов.

Меньше всего, по оценкам опрошенных, коррумпированы средства массовой информации, военкоматы и политические партии, а также армия. По мнению граждан, совсем не берет взяток только президент России – в этом уверено абсолютное большинство, пишет газета "Известия".

Глава Института развития парламентаризма Алексей Чадаев пояснил итоги опроса. Он считает, что полученный результат может быть связан с методикой исследования.

"Опрос проводится по стационарному телефону – в этом случае отвечает, как правило, старшее поколение, которое, конечно, сталкивается с сотрудниками поликлиник. Врачи зачастую работают с фармацевтическими компаниями и прописывают пациентам лекарства, которых нет в списках препаратов, оплачиваемых государством. То есть определенная коррупция в поликлиническом звене существует", – заявил эксперт.

Автор: Алёна Нестерова3 июля 2017, 08:09

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