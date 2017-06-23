Признание Димы Билана о взятках на шоу "Голос"

Один из наставников шоу "Голос" Дима Билан рассказал о взятках. Он признался, что ему не раз делали подарки, от которых он отказывался.

Буквально с самого старта телепроекта "Голос" в интернете упорно ходят слухи о том, что на шоу победителем становится не самый талантливый исполнитель, а самый богатый. Будто бы для попадания в финал наставникам шоу делались подарки и предлагались прочие взятки.

Дима Билан, один из таких наставников, прокомментировал слухи. Исполнитель признался, что на него не раз хотели повлиять различными способами. "Были "подкаты" с подарками или с какими-то вышитыми олимпийками, ну то есть кто что может. Особенно это было перед финалом. Говорили: "Дима! У нас для тебя подарок!", а я отвечал: "Спасибо, не надо! В следующий раз... После выступления – пожалуйста! Но не до..." Потому что, если "до", то это уже взятка. К судье никто не заходит заранее. Это всем известно", – рассказал певец.

Билан заявил, что ему не за что стыдиться и никаких противоправных поступков он не совершал. "Были, конечно, и такие поползновения с какими-то очень дорогими аксессуарами. Я даже не знаю сколько они стоили. Но я никогда этого не брал и брать не буду. У меня совесть чиста. Поэтому сплю я плохо... Но вовсе не потому что я что-то взял, а из-за того, что что-то не взял. Но я благодарен за то, как все есть!" – заявил Дима Билан в студии передачи "Ок на связи".

А еще артист намекнул на то, что, возможно, в следующем сезоне организаторы шоу могут вернуть в кресла наставников первоначальный состав жюри. Напомним, певец Дима Билан восемь раз был наставником в шоу "Голос" – главном вокальном проекте "Первого канала". Четыре раза его команда состояла из детей и столько же – из взрослых.