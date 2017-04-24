Отца полковника Захарченко обвинили в растрате

Отцу скандального полковника-миллионера МВД Дмитрия Захарченко предъявили обвинение по двум эпизодам хищения. Виктора Захарченко подозревают в пособничестве преступникам.

Притом что обвинение Захарченко-старшему в Мосгорсуде уже предъявлено, следователь не уточнил, откуда и какие денежные средства были похищены. Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата".

"Захарченко предъявлено обвинение по двум эпизодам пособничества хищения денежных средств", — цитирует следователя РИА Новости. Отметим, Басманный суд Москвы 31 марта санкционировал арест Виктора Захарченко до 30 мая. Как уточнили в пресс-службе инстанции, уголовное дело не связано с тем, что возбуждено в отношении его сына Дмитрия.

Как писали Dni.Ru, мужчину арестовали по подозрению в растрате или присвоении четырех миллионов рублей. По версии следствия, Виктор Захарченко безосновательно получил от одного из банков эту сумму на пластиковую карту, выпущенную в том же финансовом учреждении. Ранее члены ОНК случайно обнаружили отца полковника в СИЗО во время плановой проверки.

Напомним, замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по делу о получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков в квартире сестры полковника следователи изъяли 8,5 миллиарда рублей.

Еще два эпизода получения взятки ему вменили 22 февраля после передачи его дела в Следственный комитет России. Обвинение по новым эпизодам полковнику пока не предъявлено. Ранее Басманный суд Москвы продлил арест Захарченко до 8 июня.