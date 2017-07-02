Путин одобрил поправки в бюджет на 2017 год

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

Согласно обновленному тексту закона, прогнозируемый общий объем доходов в 2017 году составит 14678,8 миллиарда рублей (на 1191,3 миллиарда больше, чем было указано в прошлой редакции документа). При этом вырос и планируемый объем расходов – до 16602,6 миллиарда рублей.