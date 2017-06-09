Володин предложил напомнить США о долге перед Россией

Вячеслав Володин предложил направить запрос Вашингтону о состоянии американской экономики. Спикер прокомментировал выступление депутата-коммуниста, напомнившей о задолженности США перед Россией.

Следует ли России вкладывать деньги в американскую экономику? Вопрос главе Центробанка Эльвире Набиуллиной во время пленарного заседания в Госдуме задала член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя.

"Вызывает вопрос вложение наших средств в экономику Соединенных Штатов. Совсем недавно мы увеличили предложения по казначейским обязательствам США на 13,5 миллиардов долларов. Долг США растет, напряженность в отношениях усиливается, а данные облигации почему-то считаются одними из самых надежных", – сказала депутат от КПРФ.

На слова парламентария отреагировал спикер Госдумы. Вячеслав Володин считает, что можно направить обращение к комитету по бюджету конгресса США – с вопросом о состоянии экономики этой страны.

"Может быть, нам надо запросить информацию у комитета по бюджету конгресса Соединенных Штатов Америки о состоянии их экономики, учитывая, что они задолжали нам действительно серьезную сумму", – цитирует Володина РИА Новости.

Как писали Dni.Ru, Госдума 9 июня одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий внесение изменений в закон о федеральном бюджете на 2017 год. В обсуждении поправок, помимо парламентариев, приняли участие министр финансов Антон Силуанов и глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

Согласно одобренным поправкам, доход бюджета увеличивается на 1,191 триллиона рублей – до 14,679 триллиона. Это станет результатом увеличения нефтегазовых доходов. Одновременно с этим вырастут и расходы казны на 361,8 миллиарда – до 16,602 триллиона рублей. Таким образом дефицит бюджета уменьшается с 3,2% ВВП до 2,1% ВВП. Основным источником его финансирования в текущем году будут средства резервного фонда в сумме 1,06 триллиона.