Поправки в текущий бюджет прошли первое чтение

Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении поправки, которые вносят изменения в бюджет 2017 года. С учетом того, что нефтегазовые доходы оказываются выше запланированных, появилась возможность снизить дефицит бюджета (2,1% ВВП вместо прогнозных 3,2%) и увеличить расходы по ряду статей. Ранее законопроект рекомендовал принять комитет Госдумы по бюджету и налогам.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий внесение изменений в закон о федеральном бюджете на 2017 год. В обсуждении поправок, помимо парламентариев, приняли участие министр финансов Антон Силуанов и глава Счетной палаты Татьяна Голикова.



Согласно одобренным поправкам, доход бюджета увеличивается на 1,191 триллиона рублей – до 14,679 триллиона. Это станет результатом увеличения нефтегазовых доходов. Одновременно с этим вырастут и расходы казны на 361,8 миллиарда – до 16,602 триллиона рублей. Таким образом дефицит бюджета уменьшается с 3,2% ВВП до 2,1% ВВП. Основным источником его финансирования в текущем году будут средства резервного фонда в сумме 1,06 триллиона.

Внося поправки в бюджет, важно обсудить, что необходимо сделать, чтобы рост экономики стал устойчивым, отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.Все замечания, высказанные ранее, были учтены в законопроекте, который в итоговом виде, отметил депутат, не вызывает возражений. Сегодняшнее обсуждение – "это важнейшая часть этого процесса, по существу, проверка парламентом, действительно ли те цели, которые были поставлены, обеспечены деньгами", сказал парламентарий.





Глава Минфина пояснил, что поправки вносятся после того, как правительство уточнило свой макропрогноз. Его показатели и привели к тому, что в бюджете появился дополнительный триллион доходов. По словам Антона Силуанова, в 2017 году федеральный бюджет достиг максимальной устойчивости от перепада нефтяных цен за последние девять лет. "Снижается ненефтегазовый дефицит бюджета, это говорит об устойчивости нашего бюджета к различным перепадам внешнеэкономической конъюнктуры", – сообщил министр.

Министр подчеркнул, что рост экономики идет с начала года. "Мы можем поддержать его благодаря предсказуемой финансовой политике, – уверен Силуанов. – Наши поправки и предложения обеспечивают такую стабильность и предсказуемость для инвесторов и предпринимателей, для тех, кто будет вкладывать деньги в экономику". По итогам обсуждения за принятие поправок проголосовали 320 депутатов. Второе чтение законопроекта состоится 16 июня, третье чтение – 21 июня.







В ходе заседания также было объявлено, что Госдума намерена вместе со Счетной палатой анализировать, как выполнены ее поручения по исполнению федерального бюджета, а также данные ведомствам по итогам "правительственных часов" в нижней палате. "Давайте мы такую форму реализуем, – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. – Тогда будет и обратная связь, и мы будем участвовать в принятии не только бюджета, но и будем анализировать, насколько бюджет отражает в том числе то, о чем мы говорим, и как выполняются разделы бюджета".

