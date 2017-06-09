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Экономика

Поправки в текущий бюджет прошли первое чтение

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении поправки, которые вносят изменения в бюджет 2017 года. С учетом того, что нефтегазовые доходы оказываются выше запланированных, появилась возможность снизить дефицит бюджета (2,1% ВВП вместо прогнозных 3,2%) и увеличить расходы по ряду статей. Ранее законопроект рекомендовал принять комитет Госдумы по бюджету и налогам.

Продолжение: Госдума проконтролирует исполнение своих поручений
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Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий внесение изменений в закон о федеральном бюджете на 2017 год. В обсуждении поправок, помимо парламентариев, приняли участие министр финансов Антон Силуанов и глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

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Сюжеты Госдума седьмого созыва

Согласно одобренным поправкам, доход бюджета увеличивается на 1,191 триллиона рублей – до 14,679 триллиона. Это станет результатом увеличения нефтегазовых доходов. Одновременно с этим вырастут и расходы казны на 361,8 миллиарда – до 16,602 триллиона рублей. Таким образом дефицит бюджета уменьшается с 3,2% ВВП до 2,1% ВВП. Основным источником его финансирования в текущем году будут средства резервного фонда в сумме 1,06 триллиона.

Внося поправки в бюджет, важно обсудить, что необходимо сделать, чтобы рост экономики стал устойчивым, отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.Все замечания, высказанные ранее, были учтены в законопроекте, который в итоговом виде, отметил депутат, не вызывает возражений. Сегодняшнее обсуждение – "это важнейшая часть этого процесса, по существу, проверка парламентом, действительно ли те цели, которые были поставлены, обеспечены деньгами", сказал парламентарий.

Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Госудумы

Глава Минфина пояснил, что поправки вносятся после того, как правительство уточнило свой макропрогноз. Его показатели и привели к тому, что в бюджете появился дополнительный триллион доходов. По словам Антона Силуанова, в 2017 году федеральный бюджет достиг максимальной устойчивости от перепада нефтяных цен за последние девять лет. "Снижается ненефтегазовый дефицит бюджета, это говорит об устойчивости нашего бюджета к различным перепадам внешнеэкономической конъюнктуры", – сообщил министр.

Министр подчеркнул, что рост экономики идет с начала года. "Мы можем поддержать его благодаря предсказуемой финансовой политике, – уверен Силуанов. –  Наши поправки и предложения обеспечивают такую стабильность и предсказуемость для инвесторов и предпринимателей, для тех, кто будет вкладывать деньги в экономику".  По итогам обсуждения за принятие поправок проголосовали 320 депутатов. Второе чтение законопроекта состоится 16 июня, третье чтение – 21 июня.

Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Госудумы

В ходе заседания также было объявлено, что Госдума намерена вместе со Счетной палатой анализировать, как выполнены ее поручения по исполнению федерального бюджета, а также данные ведомствам по итогам "правительственных часов" в нижней палате. "Давайте мы такую форму реализуем, – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. – Тогда будет и обратная связь, и мы будем участвовать в принятии не только бюджета, но и будем анализировать, насколько бюджет отражает в том числе то, о чем мы говорим, и как выполняются разделы бюджета".

Автор: Денис Попов9 июня 2017, 13:22

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