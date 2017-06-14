В России подскочили цены на бензин

На девять копеек в среднем по России подорожал за неделю 95-й бензин. При этом стоимость АИ-92 выросла на 16 копеек – до уровня 37,35 рубля. Летнее дизельное топливо поднялось на 8 копеек – до 38,17 рубля за литр.

Сильнее всего АИ-95 подорожал на Урале, в Центральном округе и в Сибири. Рост составил 36 копеек за литр. В Алтайском крае, Иркутской области и на Алтае цена на АИ-92 подскочила почти на 50 копеек. Как сообщает "Интерфакс", в Москве и Подмосковье стоимость бензина увеличилась в среднем на 24 копейки. Максимально цена подскочила в Туве, где литр подорожал на 86 копеек.

Причины этих колебаний следует искать как в области политики, так и в области экономики. Эксперты по нефтяным вопросам называют среди факторов роста и изменение погодных условий (холодная зима), и увеличение налогов. В настоящее время налоговая составляющая достигает 50% себестоимости топлива. Аналитики считают, что цена бензина для автомобилей увеличивается в связи с тем, что на протяжении длительного времени наблюдается снижение курса рубля и значительно уменьшается стоимость нефти. Роста цен на бензин можно будет избежать в том случае, если российская валюта обретет стабильность.

Напомним, в России цены на бензин отстают от европейских и американских. В Австрии, например, 95-й бензин стоит 1,16 евро за литр, а в США средняя стоимость топлива – 1,89 доллара за 1 галлон (4,5 литра). Вместе с тем в странах, профессионально занимающихся добычей нефти, бензин для собственных граждан обходится в несколько раз дешевле. В Венесуэле, например, стоимость литра бензина в перерасчете на российский рубль составляет 70 копеек.