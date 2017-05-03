Самозанятых россиян хотят лишить пенсий

В Совете Федерации предложили ввести санкции против самозанятых граждан. В частности, неплательщиков налогов могут лишить полноценной пенсии или права выезда за границу.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский пояснил, что никто не будет принуждать граждан официально трудоустраиваться и платить налоги. Тем не менее государство может создать условия, при которых работать только на себя будет невыгодно, передает Lenta.ru.

Сенатор отметил, что практика отказа в выплате пенсии уже существует. Он напомнил, что она предоставляется лишь при выполнении трех условий. "Прежде всего возраст, затем – стаж. Для того, чтобы, например, уйти на пенсию в этом году, надо иметь стаж восемь лет", – пояснил Валерий Рязанский. "И третье условие – заработать баллы, которые отражают личный вклад человека в виде отчислений от зарплаты в пенсионную систему. Сегодня это 11 баллов", – рассказал он.

При нехватке баллов или стажа сенатор рекомендует ждать. "Когда исполнится 65 лет, государство будет им платить минимальную пенсию по старости", – цитирует его "Российская газета". Отметим, что в регионах размер выплаты не превышает семи-восьми тысяч в месяц.

@tyotya_ira @Another_Bee В ответ самозанятые должны требовать отмену НДС при покупках в магазинах. — БедаревВалерий (@bedarev66) 3 мая 2017 г.

Сотрудник Министерства труда и социальной защиты населения Николай Волгин отметил, что самозанятые граждане могут оформить свои отношения с государством. Например, официально работать могут репетиторы, няни, парикмахеры и многие другие. Патент на право такого трудоустройства стоит 20 тысяч рублей в год.