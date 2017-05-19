России и Белоруссии предсказали новую "братскую войну"

Эксперты Центра восточноевропейских исследований (OSW) проанализировали российско-белорусские отношения и сделали вывод, что между странами "остается место для дальнейших конфликтов". В частности, острой точкой является экономический кризис.

Европейские аналитики обратили внимание на экономический конфликт между Россией и Белоруссией, затянувшийся почти на год. Однако Минск все-таки получил от Москвы обещание снизить цены на газ и освободился от обязательств по поставкам бензина на российский рынок. Не осталось без внимания евроэкспертов и то, что у Белоруссии вдобавок появилась возможность взять у России новый кредит на 1,6 миллиарда долларов.

При этом аналитики отметили, что Москва от Минска так ничего и не получила. В частности, разговоры о размещении военной авиабазы в Бобруйске и гарантии невозникновения новых энергетических претензий так и остались разговорами.

"На практике многие вопросы остаются неясными, что оставляет место для дальнейших конфликтов", – цитирует доклад аналитиков OSW Life.ru. Отмечается, что и белорусская сторона осталась недовольна заключенными договоренностями. В частности, подчеркивается, что стоимость газа оказалась выше, чем предполагал Минск.

Также эксперты говорят, что освобождение от обязательств по поставкам в Россию бензина принесло белорусам новые ограничения. Так, местные НПЗ остались незагруженными. "Москва пытается оптимизировать затраты на субсидирование белорусской экономики, объем поддержки в последние годы неуклонно снижается. Тем не менее субсидирование Минска было и остается для Кремля главным средством усиления политического влияния", – считают европейцы.

Одним из ключевых аспектов отношений двух стран является энергетика, ведь Белоруссия почти полностью зависит от поставок нефти и газа из России. На этой почве и может развязаться серьезный конфликт. "Нельзя исключить новые политические кризисы, последствия которых могут уже быть гораздо более серьезными для Беларуси", – заявляют аналитики.

С европейскими специалистами согласен и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он подчеркнул, что российская сторона оказывается заложницей соглашений. По его мнению, установление единых цен на газовых рынках двух стран означает допуск к Белоруссии и российских независимых производителей газа. "А это даже в России вопрос спорный", - отметил эксперт.

Юшков подчеркнул, что наученные опытом белорусы будут пользоваться ситуацией. "Стоит им спровоцировать новый конфликт, Россия сразу же пойдет им на уступки", - заключил он.