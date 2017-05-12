Как США готовят Майдан для Лукашенко

В Вашингтоне планируют в ближайшие пять лет обучить "продвижению демократии" активистов оппозиционных общественных и политических организаций Белоруссии. Тендер на программу "поддержки гражданского общества" был объявлен американским Агентством по международному развитию (USAID).

Действие программы Community Connections рассчитано на 2017-2022 годы. За это время через нее пройдут более 300 человек – в основном активисты ряда общественных организаций, а также некоторые госслужащие. Они будут посещать специализированные тренинги по продвижению демократии, которые будут проходить в США.

Как говорится на сайте правительственных тендеров Соединенных Штатов, цель программы – ознакомление представителей белорусской общественности и госслужащих с "демократическими практиками и ценностями свободного рынка". "А также вдохновить их на деятельность, направленную на экономические и общественные преобразования в Белоруссии", – сообщается на интернет-ресурсе ведомства.

При этом стоимость всей программы "добрые самаритяне" в лице правительства Соединенных Штатов раскрывать отказываются. Уточняется лишь, что при высоком спросе количество направляемых из Белоруссии в США групп может быть увеличено.

Кроме того, известно, что, помимо обучения, американские координаторы программы составят план работы для белорусских участников Community Connections. Перед возвращением активистов на родину кураторы будут тщательно проверять, чтобы каждый из участников составил план на основе полученных во время тренингов и лекций знаний.





Иными словами, Соединенные Штаты фактически "покупают" белорусскую оппозицию. Американцы – это абсолютно прагматичная нация, которая хочет получить результат и отдачу за вложенные в то или иное дело ресурсы. И, потратив наверняка немалые деньги на обучение белорусской оппозиции, Штаты потребуют их отработать. А заключаться это будет в четком исполнении "просьб" и поручений "вашингтонского обкома".

Стоит отметить, что за прошедшие годы в USAID уже обучили более 600 активистов из Белоруссии. А за последние несколько лет на подобные программы было выделено более 128 миллионов долларов.

Знает ли белорусский лидер Александр Лукашенко, что Вашингтон, особо не скрываясь, готовится к повторению украинского сценария? Несомненно, знает. Так, еще в марте он обвинил некоммерческие фонды США и Германии в подготовке и финансировании беспорядков в стране. Как сообщали в пресс-службе президента Белоруссии, выделение средств на соответствующие цели в основном осуществлялось через Литву и Польшу. Кроме того, Лукашенко прямо назвал представителей белорусской оппозиции пятой колонной.





Однако, несмотря на это, он продолжает заигрывать с Западом, периодически делая заявления о дружбе с США и ЕС. Так, белорусский лидер некоторое время назад назвал себя сторонником Евросоюза. По его мнению, невзирая на выход Великобритании из ЕС, объединение надо сохранить. "Это не моя личная позиция, эта позиция исходит из международных государственных интересов. Чем больше опор, тем устойчивее система. Поэтому я – сторонник Европейского союза", – отметил он.

Таким образом, белорусское руководство прекрасно осведомлено о той подрывной политике, которую ведет Запад по отношению к Минску. В то же время кажется, что Лукашенко до сих пор питает надежду на более тесные взаимоотношения Белоруссии с США и ЕС. Однако не отказывается он и от союза с Россией. А это значит, что белорусский лидер по-прежнему пытается усидеть на двух стульях, обращаясь с дружескими речами как к Западу, так и к России.

Вот только в Москве намерены строить действительно союзнические отношения с Белоруссией, желая видеть Минск в качестве полноправного партнера. Тогда как на Западе Лукашенко по-прежнему считают "последним диктатором Европы", без всякого стеснения выделяя немалые средства на подготовку Майдана в Минске. А что может ждать Белоруссию после этого, прекрасно видно на примере Украины.

