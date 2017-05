Трамп унизительно уволил главу ФБР

Американский президент Дональд Трамп отправил в отставку главу ФБР за "неспособность эффективно руководить". При этом Джеймс Коми узнал о своем увольнении из выпуска новостей.

Дональд Трамп отправил Джеймсу Коми письмо, пожелав ему удачи в начинаниях. "А сейчас нам необходимо найти нового лидера Бюро, который восстановит доверие граждан и их уверенность в силе закона", – цитирует его CNN.

Генпрокурор США Джефф Сешнс сообщил президенту, что место Джеймса Коми временно займет его заместитель Эндрю Маккейб. По данным телеканала NBС, глава государства встретился с новым руководителем ФБР через полчаса после увольнения Коми.

Примечательно, что письмо от Трампа чиновник получил уже после официального отстранения от должности. О своем увольнении он услышал во время выступления перед сотрудниками ФБР в Лос-Анджелесе. Коми рассмеялся и отметил, что это довольно смешной розыгрыш.

Через некоторое время его речь прервали работники ведомства. Коми пожал руки коллегам, после чего ему объявили об увольнении, передает The New York Times.

Эта новость вызвала противоречивую реакцию в соцсетях. Экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден назвал действия президента США вмешательством в работу Бюро. "Глава ФБР хотел посадить меня в тюрьму на несколько лет за политическую активность. Если я могу выступать против его увольнения, можете и вы", – написал он в Twitter.

This FBI Director has sought for years to jail me on account of my political activities. If I can oppose his firing, so can you. https://t.co/zUp5kquy8q — Edward Snowden (@Snowden) 9 мая 2017 г.

Бывший пресс-секретарь Хиллари Клинтон Брайан Фаллон также прокомментировал ситуацию. Он напомнил, что глава ФБР во время предвыборной гонки вел расследование в отношении обоих кандидатов: "Ирония увольнения Коми в том, что человек, который помог Трампу стать президентом, был единственным, кто мог добиться его свержения".

The only thing that could do more to erode faith in independence of FBI than Comey staying is Comey being fired. This is 100% political. — Brian Fallon (@brianefallon) 9 мая 2017 г.

Напомним, что Дональд Трамп объявил об увольнении Джеймса Коми 9 мая 2017 года. Представители Демократической партии уверены, что он пытается помешать расследованию возможного вмешательства России в ход президентских выборов.