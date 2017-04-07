Курс рубля упал после удара США по Сирии

После авиаудара США по сирийской базе доллар и евро показали уверенный рост на Московской бирже. Американская валюта подросла на 62 копейки, пишет URA.RU.

Как пояснила специалист компании TeleTrade Анастасии Игнатенко, на рынке сложилась двоякая ситуация: рост цен на нефть для рубля является позитивным фактором, однако заявление госсекретаря США о том, что Россия не справилась с ответственностью в Сирии негативно повлияло на рубль.