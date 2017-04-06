Министр Орешкин пугает долларом по 72 рубля

Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин озвучил пугающие прогнозы по долгосрочному ослаблению российской национальной валюты. В 2017 году, согласно прогнозам ведомства, среднегодовая стоимость доллара составит 64,4 рубля. В 2018 году этот паоказатель дойдет до 69,8 рубля, в 2019 году – до 71,2 рубля, а к 2020 году стоимость одного доллара достигнет отметки в 72,7 рубля, передает газета "Известия". "Мы считаем текущий момент для компаний-импортеров и для населения, которое готовится к зарубежным поездкам, очень выгодным периодом для покупки иностранной валюты", – заметил Максим Орешкин. Отметим, на данный момент стоимость доллара составляет порядка 57 рублей.