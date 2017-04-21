Пенсии проиндексируют на 200 миллиардов рублей

ПФР разработает порядок индексации выплат работающим пенсионерам, как только получит соответствующее поручение от правительства. По подсчетам Пенсионного фонда, на это потребуется 200 миллиардов рублей.

Вопрос индексации пенсий работающим россиянам уже прорабатывается в Минэкономразвития, сообщил замглавы ведомства Олег Фомичев в кулуарах Красноярского экономического форума. "Там все просто, надо считать, сколько потребует бюджетных средств, и в правительстве решать", – заявил чиновник.

Тем временем в Пенсионном фонде России уже знают примерную сумму. По данным организации, сейчас в России около 9,6 миллиона работающих пенсионеров. На индексацию выплат этой категории граждан потребуется 200 миллиардов рублей, привел данные расчетов глава ПФР Антон Дроздов.

"Для того чтобы говорить об этом вопросе, нужно иметь ввиду, что это надо порядка 200 миллиардов рублей. Будет такое поручение – будем обсуждать", – приводит слова Дроздова ТАСС. Глава ПФР отметил, что пока распоряжений из кабмина не поступало.

Депутаты Госдумы решение Минэкономразвития об индексации пенсий приветствуют. В то же время законодатели удивляются необходимости столь долгих подсчетов. Это все делается за пять минут, считает глава парламентского комитета по труду, представитель фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

"Удивляет позиция Минэкономразвития, которые начали считать. Детский сад! Что там считать? Нам известно, сколько работающих пенсионеров, надо умножить на коэффициент, получить ту сумму, которую надо в бюджете найти, выделить для того, чтобы проиндексировать пенсию работающим пенсионерам. Это делается в течение пяти минут – нет, они будут сейчас считать", – возмущается Нилов.

Депутат соглашается, что найти источники финансирования не так уж просто. Однако парламентарий напомнил, как принималось решение о единовременной выплате пенсионерам в 5 тысяч рублей. "Да, найти источники – это сложнее. Но нам президент показал, что если нужно, источники можно очень быстро найти", – отметил глава думского комитета.

Об индексации выплат работающим пенсионерам говорил 19 апреля премьер-министр во время отчета перед Госдумой. Дмитрий Медведев отметил, что министрам и депутатам необходимо вместе обсудить социальные и экономические последствия этого шага. Глава правительства в то же время подчеркнул: приоритетом для властей остается вопрос повышения выплат неработающим россиянам. Премьер напомнил, что в 2016 году кабмин был вынужден принять трудное и непопулярное решение об изменении порядка индексации пенсий – из-за сложного бюджета.