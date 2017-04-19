Пенсионеров переведут на "Мир" бесплатно

Как рассказал вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, сегодня в повестке дня депутатов стоит важный законопроект. Он касается изменений в законе "О национальной платежной системе". Поправки, в частности, касаются расширения использования национального платежного инструмента – карты "Мир".

По словам Неверова, законопроект предполагает возможность зачисления на счета, привязанные к картам "Мир", средств, которые выплачиваются из бюджета. Также туда могут перечисляться деньги из всех государственных фондов, в том числе из Пенсионного фонда.

"Расширение возможностей использования Национальной платежной системы очень важно, в том числе для того чтобы обеспечить независимость функционирования российской платежной системы, – сказал зампред нижней палаты парламента. – Данные поправки также будут способствовать продвижению отечественной национальной платежной карты и за рубежом".

Депутат отметил важность того, что ко второму чтению в законопроекте нашли отражение все аспекты, которых добивалась "Единая Россия". Так, банк, выдавший карту "Мир" не будет брать плату с пенсионеров. "Пенсионерам не нужно никуда специально приходить получать новую карту: когда закончится срок действия текущей карты, не важно, какой она платежной системы, ее просто заменят на карту "Мир". И сделают это, еще раз подчеркну, бесплатно", – заверил законодатель.





Он также сказал, что никто не будет насильно переводить пенсионеров на безналичную выплату денег. "Если человек привык получать пенсию наличными, то он так и будет получать пенсию наличными на руки", - подчеркнул депутат.

Кроме того, Сергей Неверов отметил, что матерям для получения пособия и других выплат (например, налогового вычета) заводить карту тоже необязательно, если это по каким-то причинам неудобно. Единоразовые выплаты из бюджета по-прежнему можно будет получить на банковский счет. "Ну а я лично, как и анонсировал, перешел на карту "Мир". И удобно, и безопасно", – заключил он.