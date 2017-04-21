Самые богатые женщины России
Елена Батурина
Президент компании Inteco Management уверенно сохраняет позиции, однако ее состояние несколько сократилось по сравнению с 2016 годом – с 1,1 миллиарда долларов до одного миллиарда долларов. В связи с этим место Елены Батуриной в общем рейтинге упало на 25 пунктов, пишет Forbes.
Елена Рыболовлева
На втором месте расположилась Елена Рыболовлева, разбогатевшая в результате долгого и скандального развода с бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым. Состояние экс-супруги предпринимателя оценивается в 600 миллионов долларов.
Наталия Филева
Тройку лидеров замкнула владелица группы компаний S7, которая впервые вошла в рейтинг. Состояние королевы авиационного бизнеса составляет 600 миллионов долларов.
Ольга Белявцева
Четвертая строчка досталась члену совета директоров и совладелице АО "Прогресс Капитал" Ольге Белявцевой. У нее – 450 миллионов долларов.
Татьяна Бакальчук
Пятое место заняла генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Состояние бизнесвумен и матери троих детей составляет 420 миллионов долларов.
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