Самые богатые женщины России

Журнал Forbes составил ежегодный рейтинг богатых россиянок. Традиционным лидером топа стала жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина.

Елена Батурина

Президент компании Inteco Management уверенно сохраняет позиции, однако ее состояние несколько сократилось по сравнению с 2016 годом – с 1,1 миллиарда долларов до одного миллиарда долларов. В связи с этим место Елены Батуриной в общем рейтинге упало на 25 пунктов, пишет Forbes.

Елена Рыболовлева

На втором месте расположилась Елена Рыболовлева, разбогатевшая в результате долгого и скандального развода с бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым. Состояние экс-супруги предпринимателя оценивается в 600 миллионов долларов.

Наталия Филева

Тройку лидеров замкнула владелица группы компаний S7, которая впервые вошла в рейтинг. Состояние королевы авиационного бизнеса составляет 600 миллионов долларов.

Ольга Белявцева

Четвертая строчка досталась члену совета директоров и совладелице АО "Прогресс Капитал" Ольге Белявцевой. У нее – 450 миллионов долларов.

Татьяна Бакальчук

Пятое место заняла генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Состояние бизнесвумен и матери троих детей составляет 420 миллионов долларов.