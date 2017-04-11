Сын Абрамовича распродает компанию

Аркадий Абрамович продает часть доли в Колтогорской группе месторождений. Стоимость пакета акций главного актива компании Zoltav resources может достигать 250 миллионов долларов.

Речь идёт о продаже как минимум 50% доли в Колтогорской группе месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе. Это главная нефтяная жила, находящаяся под контролем сына знаменитого олигарха Романа Абрамовича. В то же время, эксперты считают, что у довольно привлекательного, на первый взгляд, предложения, есть несколько факторов, способных отпугнуть потенциальных покупателей.

Компания Zoltav resources принадлежит 23-летнему Аркадию Абрамовичу и бизнесмену Валентину Бухтоярову (пакеты по 39% акций). На данный момент это крупнейший нефтяной актив компании и лично Абрамовича-младшего. Его запасы, по данным самой Zoltav, составляют около 1 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента. Согласно отчёту по прошлому году, компания смогла нарастить запасы группы и теперь ждёт инвестора.

Как указано в отчете компании, к продаже доли в лицензии ее подтолкнуло отсутствие собственных средств для масштабной разработки крупного кластера. Пока здесь ведутся геологические работы. Как рассказывал Лайфу знакомый с планами компании источник, Zoltav ищет партнёра для Колтогора уже не первый год, но пока существенных результатов так и не добился. Это косвенно говорит о том, что извлекаемых запасов, которые было бы не так дорого разрабатывать, здесь недостаточно. Хотя, по российским стандартам, кластер безусловно крупный, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. "Но дело в том, что они учитывают как уже доказанные, так и пока не подтверждённые запасы, поэтому реальные рентабельные запасы неясны", – цитирует Юшкова Life.ru.

Нефтекомпания сегодня – единственный известный актив Абрамовича-младшего. Она котируется на Лондонской бирже. Если бы Аркадий решил продать весь свой пакет в компании, то это бы принесло ему, по расчётам экспертов, около 15,7 миллиона фунтов стерлингов (более миллиарда рублей). Однако, если Абрамовичу и удастся привлечь инвестора, то речь будет идти о паритетной разработке, считает аналитик Майкл Коэн. То есть, стоимость выставленной на продажу доли может достигать 200–250 миллионов долларов – в нынешних условиях очень неплохие деньги.