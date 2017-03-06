Война в Донбассе ударила по кошельку Абрамовича

Не исключено, что торговая блокада в Донбассе отрицательно скажется не только на экономике Украины, но и на бизнесе российских предпринимателей. В частности, из-за военного конфликта миллиардер Роман Абрамович может не продать свой завод.

В ответ на действия украинской армии глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко 3 марта объявил о торговой блокаде Украины. Теперь российский миллиардер Роман Абрамович может не продать коксохимический завод "ЕВРАЗ Южкокс" в городе Каменское (бывший Днепродзержинск).

В октябре 2016 года компания заключила соглашение о продаже предприятия. Как говорится в документе, оплата должна быть произведена несколькими частями в период до августа 2017-го, передает Life.ru.

Эксперты уверены, что "ЕВРАЗ Южкокс" представляет интерес для главы группы "Метинвест" Рината Ахметова. На Украине мало коксующегося угля, а приобретение предприятия Абрамовича решило бы эту проблему. Кроме того, принадлежащий Ахметову Авдеевский коксохимический завод находится на линии военных действий и часто подвергается обстрелу.

Однако не исключено, что сделка сорвется, полагают аналитики. Вооруженный конфликт в Донбассе может вынудить Ахметова свернуть металлургический бизнес. Производство металла на Украине переходит в стадию плановой убыточности, и бизнесменам нет смысла приобретать новые объекты.

